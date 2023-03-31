人心難測：「養鬼仔」又如何？

我十多年前曾在本報專欄談過一個故事，謂未來世界的工廠只存在三個東西，一是負責一切自動化操作的超級電腦，一是負責給食物給狗吃的人；哪麽，狗的作用是呢？答案是防止人去干預電腦的運作！有讀友把這個短故事拿去

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