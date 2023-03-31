人心難測：「養鬼仔」又如何？ 財金專欄 02:30 2023/03/31 分享： 分享： 我十多年前曾在本報專欄談過一個故事，謂未來世界的工廠只存在三個東西，一是負責一切自動化操作的超級電腦，一是負責給食物給狗吃的人；哪麽，狗的作用是呢？答案是防止人去干預電腦的運作！有讀友把這個短故事拿去 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 優良業績還要看後續力！ 2023/03/29 優良業績還要看後續力！ 投資坐標 - 至緊要是派息勝預期！ 2023/03/28 至緊要是派息勝預期！ 投資坐標 - 賺少派多好榜樣！ 2023/03/24 賺少派多好榜樣！ 投資坐標 - 一再證明：高息就是硬道理！ 2023/03/22 一再證明：高息就是硬道理！ 投資坐標 - 非理性拋售下敢於低吸！ 2023/03/21 非理性拋售下敢於低吸！ 香港小輪（00050） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 人民幣 股票 板塊 銀行 美元