  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫

地產 14:45 2023/03/31

分享：

分享：

隨著2月6日中港全面通關帶動，首季度商舖市場氣氛好轉，估計在旅客人數持續增加及消費券等因素推動下，交投可望在第2季保持上升的勢頭。

在中港通關、口罩令及社交距離措施放寬的利好因素帶動下，商舖市場氣氛轉旺。核心區及民生區商舖於首季度接連錄得大額成交，如原由已故「舖王」鄧成波家族成員持有的旺角商業大廈地下E舖及1至4樓，總面積約1.7萬平方呎，以約3.5億元出售；民生區方面，原由凱施餅店持有的筲箕灣筲箕灣道388至414號逢源大廈地下K號舖，近日亦以4800萬元成交。

而據主要代理行最新數據，截至今年3月24日，整體工商舖首季成交量按季微升5.2%至830宗，成交金額錄137.67億元，當中商舖首季涉及的成交金額共62.3億元，更按季大升66.7%。

商舖成交方面，同樣截至今年3月24日，商舖錄254宗成交，雖按季微跌1宗，但料首季成交宗數按季仍有望錄得上升。

事實上，觀乎旅發局近日的預測數字，當局預計，今年全年訪港旅客人數達到2,580萬人，約是疫情前2019年旅客數字的46%，並料今年第4季的旅客人次會最多，攀升至疫情前60%。

同時，消費券將會在4月起陸續向合資格人士發放，預計可以帶動本港消費，從而刺激零售市場，令商舖交投受惠。

此外，在加息周期下，投資商舖的回報率稍較住宅的高，參考差估署數字，前者普遍回報率近3厘，相反私人住宅平均租金回報率僅約2.3厘左右，故商舖是投資者熱衷的投資選擇之一。以最新的成交為例，啟德1號基座商場一個舖位， 總樓面約3.5萬平方呎計，以約6億元出售，呎價約1.7萬元，回報率達約5.5厘。在上述的因素支撐下，估計商舖的成交可望在第2季可保持升勢。

記者：梁建國

 

欄名 : 樓市分析

最新專欄文章

息口短期見頂 為次季樓市注入動力
2023/03/30
息口短期見頂 為次季樓市注入動力
樓市小陽春哪一類單位回升得最快？
2023/03/29
樓市小陽春哪一類單位回升得最快？
民生商舖防守力強 投資者追捧
2023/03/28
民生商舖防守力強 投資者追捧
細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓
2023/03/24
細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓
善用居屋二手市場 助市民上車
2023/03/24
善用居屋二手市場 助市民上車
工廈 商廈 商舖 啟德 商場

下一篇文章

恒指企穩2萬關 券商：4月布局港股好時機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

歐2035年禁燃油車 真的行得通？
歐2035年禁燃油車 真的行得通？
恒指企穩2萬關 券商：4月布局港股好時機
恒指企穩2萬關 券商：4月布局港股好時機
臨床診斷AI化 醫療專家怎看？
臨床診斷AI化 醫療專家怎看？
馬雲歸國有提振 中美科技股各自發展？
馬雲歸國有提振 中美科技股各自發展？
【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新）
【通脹偵察站】美國上周新申領失業救濟人數超預期 聯儲局官員料今年將加息多一次（持續更新）
美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關
美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關