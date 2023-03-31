旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫

隨著2月6日中港全面通關帶動，首季度商舖市場氣氛好轉，估計在旅客人數持續增加及消費券等因素推動下，交投可望在第2季保持上升的勢頭。

在中港通關、口罩令及社交距離措施放寬的利好因素帶動下，商舖市場氣氛轉旺。核心區及民生區商舖於首季度接連錄得大額成交，如原由已故「舖王」鄧成波家族成員持有的旺角商業大廈地下E舖及1至4樓，總面積約1.7萬平方呎，以約3.5億元出售；民生區方面，原由凱施餅店持有的筲箕灣筲箕灣道388至414號逢源大廈地下K號舖，近日亦以4800萬元成交。

而據主要代理行最新數據，截至今年3月24日，整體工商舖首季成交量按季微升5.2%至830宗，成交金額錄137.67億元，當中商舖首季涉及的成交金額共62.3億元，更按季大升66.7%。

商舖成交方面，同樣截至今年3月24日，商舖錄254宗成交，雖按季微跌1宗，但料首季成交宗數按季仍有望錄得上升。

事實上，觀乎旅發局近日的預測數字，當局預計，今年全年訪港旅客人數達到2,580萬人，約是疫情前2019年旅客數字的46%，並料今年第4季的旅客人次會最多，攀升至疫情前60%。

同時，消費券將會在4月起陸續向合資格人士發放，預計可以帶動本港消費，從而刺激零售市場，令商舖交投受惠。

此外，在加息周期下，投資商舖的回報率稍較住宅的高，參考差估署數字，前者普遍回報率近3厘，相反私人住宅平均租金回報率僅約2.3厘左右，故商舖是投資者熱衷的投資選擇之一。以最新的成交為例，啟德1號基座商場一個舖位， 總樓面約3.5萬平方呎計，以約6億元出售，呎價約1.7萬元，回報率達約5.5厘。在上述的因素支撐下，估計商舖的成交可望在第2季可保持升勢。

記者：梁建國