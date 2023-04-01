4月多數升 港股看22700

筆者上周指出的港股短期目標20700點，昨日順利抵達。中期目標22700點有望在第二季見到，因為數據顯示港股4月升多跌少，加上中國跟歐美關係有望回暖，以及美國加息周期或結束，好友下月可以借勢搶攻。

恒生

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