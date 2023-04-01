  • 20°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 01:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4月多數升 港股看22700

財金專欄 2023/04/01

分享：

分享：

筆者上周指出的港股短期目標20700點，昨日順利抵達。中期目標22700點有望在第二季見到，因為數據顯示港股4月升多跌少，加上中國跟歐美關係有望回暖，以及美國加息周期或結束，好友下月可以借勢搶攻。

恒生

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版）
2023/03/31
【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版）
中字股實力談 - 上證已回升 國壽好回報
2023/03/31
上證已回升 國壽好回報
中字股實力談 - 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版）
2023/03/30
中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版）
中字股實力談 - 業績將復甦 潤地追落後
2023/03/30
業績將復甦 潤地追落後
中字股實力談 - 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版）
2023/03/29
好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版）
華潤電力（00836） 中國人壽（02628） 吉利汽車（00175） 華潤置地（01109） 北京 布林肯 頭肩底 馬克龍 澤連斯基 馮德萊恩

上一篇文章

老學者朱少平新論走紅

下一篇文章

調整快結束 蒙牛逢低買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 人心難測：「養鬼仔」又如何？
人心難測：「養鬼仔」又如何？
外交發力促經貿 大門敞開迎合作
外交發力促經貿 大門敞開迎合作
有政戲 - 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革
關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革
中字股實力談 - 上證已回升 國壽好回報
上證已回升 國壽好回報
選股情報 - 居安思危 危中尋機
居安思危 危中尋機
國金札記 - 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？
臨床診斷AI化 醫療專家怎看？