4月多數升 港股看22700 財金專欄 2023/04/01 分享： 分享： 筆者上周指出的港股短期目標20700點，昨日順利抵達。中期目標22700點有望在第二季見到，因為數據顯示港股4月升多跌少，加上中國跟歐美關係有望回暖，以及美國加息周期或結束，好友下月可以借勢搶攻。 恒生 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版） 2023/03/31 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版） 中字股實力談 - 上證已回升 國壽好回報 2023/03/31 上證已回升 國壽好回報 中字股實力談 - 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版） 2023/03/30 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版） 中字股實力談 - 業績將復甦 潤地追落後 2023/03/30 業績將復甦 潤地追落後 中字股實力談 - 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版） 2023/03/29 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版） 華潤電力（00836） 中國人壽（02628） 吉利汽車（00175） 華潤置地（01109） 北京 布林肯 頭肩底 馬克龍 澤連斯基 馮德萊恩