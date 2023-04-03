瑞士百達：美元走弱 新興市場債迎增長

新興市場債券的前景正趨於明朗。主權債券和公司債券等資產正處於風口浪尖，未來數年可能持續上升。

首先，美元的走勢發生了轉變。種種跡象表明，美元在過去10年的持續上漲勢頭正開始失去動力。

美國例外論正備受質疑：經歷新冠疫情、俄烏衝突引發的最初衝擊以及多年通縮和扭曲的貨幣政策之後，投資者的風險偏好正穩步回歸。

隨著美元的作用減弱，其他因素可能會取而代之，進而推動新興市場固定收益的增長。去年12月開始，中國完全重啓經濟，這一巨大政策轉變有望提振新興市場經濟。

其次是新興市場經濟體對通脹的巧妙處理。新興市場央行早已採取果斷行動遏制通脹壓力，令發展中經濟體的增長明顯超越發達經濟體。

美元強勢未必持續

自2008至2009年全球金融危機以來，美元持續走高，尤其是兌新興市場貨幣。

美元強勢或多或少具有普遍性——無論是在發達市場抑或新興市場，美元兌幾乎所有貨幣都走高。美元走勢的轉向甚或持平，均應支撐新興市場資產。

然而，我們認為美元的長期下跌趨勢已開始。

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首先，值得考慮的是，美元為何能在這麼長時間內保持強勢。

美國例外論是一大原因。由於美元是全球儲備貨幣，美國的貨幣政策為其他央行設定了步伐。

與此同時，該國的資產市場主導著全球資本，美國股市的出色表現推動了資本流動，這反過來又加強了對美元的需求。這一出色表現推動了美國資產的顯著估值溢價，尤其是對利率敏感的科技行業，這些行業的估值從現已失效的低利率制度中獲得了巨大收益。

鑒於美國私人市場發達程度遠超其他地方，投資者轉投私人資產亦是促成這些資本流動的一個因素。美國的創新能力、經濟規模和資本渠道均有助於提升美元的吸引力。

新興市場承受負擔

多年來強勢的美元對新興經濟體產生了深遠影響，其中很大一部分體現在外匯市場上。隨着全球投資者聚焦於美國資產，對發展中國家的外國直接投資已有所減少。與此同時，美元升值增加了以美元借貸的新興市場政府和企業的償債成本和利息負擔。

多年來，由於新興市場央行難以在加息需求和維持增長之間取得平衡，新興市場貨幣出現貶值。新興市場與美國的增長差距通常不足以吸引投資者。但與此同時，新興市場的風險溢價不足以緩衝這些國家的特殊風險。

由於美國以外的發達市場人為地將利率維持在低位，導致相當一部分債券市場收益率為負，因此，美元對國際投資者的吸引力進一步增強。

形勢已逆轉

隨着美國例外論重要性減弱，以及長期美元週期開始轉向，新興市場債券應能盡顯本色。本幣升值可降低債務融資的相對負擔，並降低債務比率——無論是按GDP計算，抑或就公司而言，按市值計算。

隨着新興市場國家的美元債務負擔變得更可持續，其主權和企業借款人將受惠於信貸評級提升以及資金成本下降。原本需要用於償還債務的資源可釋放到更廣泛的經濟中，從而促進增長。資本亦從國外流入，提高了生產潛力。增長差異的改善可進一步提振貨幣匯率，形成良性且通常持續多年的周期。

及早行動

新興市場周期將持續較長時間。把握正確的時機，投資者可從多年的上漲中獲益。至關重要的是，此上升趨勢似乎已蓄勢待發。

順應時勢，及早行動，就有可能成為最大受惠者。但投資者不必因為害怕錯過時機而倉促入市，他們可以慢慢地涉足，並隨着時間的推移建立持倉。

然而，投資者應謹記，在此過程中會出現逆轉，亦不可忽視特殊風險。這些市場的分散性為主動型基金經理提供了在較短周期内獲益的機會，同時可受惠於強大的結構性趨勢，例如我們所闡述的這種趨勢。

投資者宜基於強而有力的分析流程進行投資，這有助於對自上而下的宏觀基本面和自下而上的特殊基本面進行深入評估。

作者：瑞士百達資產管理新興市場固定收益主管戴悅思（Mary-Therese Barton）

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