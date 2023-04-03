【內房拆局】內房銷售扭轉頹勢 銷售百強新榜出爐

4月甫開，內房股股價齊齊湧上，從銷售趨勢上，今年１至３月房企銷售明顯擺脫去年同期的下降趨勢，令憧憬內房回暖的實現度進一步增強。

據中指院數據，2023年1至3月，TOP 100房企銷總額為17,589.5億元（人民幣，下同），按年增長8.2%，這為2022年以來首次實現增長。其中TOP 100房企3月單月銷售額按月上升36.7%，按年上升24.6%，繼續保持按年和按月雙增長態勢。

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房企銷售額方面，保利發展以885億元銷售額排在首位，萬科 （02202） 、中海地產 （00688） 、碧桂園 （02007） 和華潤置地 （01109） 則緊隨其後，首季實現權益銷售額為七百多億元至六百多億元不等。（點擊下圖看詳細榜單）

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防風險仍是重點

3月，兩會政府工作報告明確今年經濟要「穩中求進」......

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