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自去年以來首次轉正 最新內房銷售排行榜出爐

財金 09:36 2023/04/03

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內房銷售傳來好消息，根據中指院數據，2023年首季一百強房企總銷售額，自2022年以來首次實現正增長。至於詳細銷售排行榜，下文會詳盡列出。

據中指院數據，2023年1至3月，TOP 100房企銷總額為17,589.5億元（人民幣，下同），按年增長8.2%，這為2022年以來首次實現增長。其中TOP 100房企3月單月銷售額按月上升36.7%，按年上升24.6%，繼續保持按年和按月雙增長態勢。

    點擊圖片放大

房企銷售額方面，保利發展以885億元銷售額排在首位，萬科 （02202） 、中海地產 （00688） 、碧桂園 （02007） 和華潤置地 （01109） 則緊隨其後，首季實現權益銷售額為七百多億元至六百多億元不等。（點擊下圖看詳細榜單）

    點擊圖片放大
    +2

防風險仍是重點

3月，兩會政府工作報告明確今年經濟要「穩中求進」......

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★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

 

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房追縱

宏觀分析 市場動向 港股 經濟數據表現 內地物業 人大政協兩會 中海地產 降準 桂園 家居

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