法巴譚慧敏 續看好中國重啟投資主題

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受《Money Times》專訪時表示，大型科企宣布分拆業務屬於正面催化劑，並繼續看好中國經濟重啟的投資主題，受惠股包括餐飲、旅遊、大眾消費等等。

阿里巴巴 （09988） 宣布將業務一拆六的消息為上周投資市場的焦點，京東 （09618） 其後亦宣布將京東工業及京東產發分拆上市，市場關注日後會否有更多科企選擇將業務分拆，以釋放戰略價值。

不過，譚慧敏指，在歐美銀行危機未完全解決的情況下，大市仍存隱憂，估計恒指第二季或在19000至21000點水平上落。她表示，去年很多外資減持中國股票，但由去年底開始，外資減持的情況減少了，但整體上仍持有相對較少中國股票。

科企分拆助提升估值

「如果市場對中國的消費、民營科網公司的信心回來，相信投資者會增加對中國市場的部署。」

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專訪 法巴譚慧敏 談港股次季部署【下一頁】

譚慧敏指出，站在監管的角度來說，科企分拆業務的好處是，在業務獨立分拆出來後，政策風險會減少，故她對科網股的看法正面，「即使經歷11月急升後，科網股的普遍估值仍偏低，估值仍然吸引，而且分拆業務有助估值重估。」

超額儲蓄有望推升消費

雖然大市在中國取消疫情防控後已由谷底反彈不少，但譚慧敏認為中國重啟的投資主題仍未炒完，她仍看好相關板塊，如餐飲、旅遊、體育用品、保險和汽車股，亦看好受惠中國經濟重啟的奢侈品品牌股。

此外，譚慧敏指出，內地居民在疫情期間的超額儲蓄大幅增加，將有助疫後消費復甦。根據人民銀行公布的金融數據顯示，1月新增居民存款增加6.2萬億元（人民幣，下同），創歷史同期新高，而2月新增居民存款則為7,926億元。

她相信當中國經濟情況好轉，消費者信心回升，這些超額儲蓄就會流向消費，以及投資市場，尤其是A股市場。

對於汽車板塊方面，她認為汽車減價戰的影響已大致反映在股價上，相信再大跌的空間有限，投資者應聚焦個別公司的業務發展。

美國銀行危機未解決

短期來說，譚慧敏認為，美國的區域性銀行面對的問題大於歐洲銀行，因美國區域性銀行最大的問題是存款流失。

她指出，美國貨幣市場基金年利率普遍高於普通銀行存款，導致很多美國銀行的存款由銀行流向貨幣市場基金，當局仍要解決資金流走的問題。

另一方面，美國的存款擔保問題亦值得留意。「聯邦存款保險公司（FDIC）投保的保險存款轉存計劃，目前規模是1,280億美元，但美國的中小型地區銀行總存款規模為上萬億元，當局會如何保障存戶仍是一個問題。」

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