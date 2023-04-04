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法巴譚慧敏 評內銀+電訊股

財金猛人追蹤 08:00 2023/04/04

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法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏對於第二季股市仍然謹慎，不妨看看她對中資電訊、內銀及黃金這些防守板塊的意見。

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在「國企改革」、「數字中國」和「中國特色估值體系」概念下，三大電訊股在近期稍為回調後又見支持。譚慧敏表示，電訊股不論股息率、前景皆不俗，在歐美銀行危機並未完全發酵下，仍然有不錯的防守力，但接下來如果經濟數據顯示復甦勢頭加快的話，投資者或會再去追捧高啤打的股票。

「這類高息股你當然不預期它們大升，但亦甚少說會大跌。」

因此，她認為，電訊股仍然值得加入投資組合中，以分散風險。

高息內銀要「揀擇」

在歐美銀行業相繼面對一些挑戰之際，內銀相對顯得硬淨。譚慧敏表示......

 ；

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...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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