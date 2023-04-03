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2圖預測阿里京東 分拆點利好股價

研究報告 06:00 2023/04/03

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平台巨企分拆潮上周湧現，周初有阿里巴巴 （09988） 啟動「1+6+N」組織變革兼市傳分拆菜鳥集團上市，周末則有京東集團 （09618） 再分拆2間子公司上市，成為市場主題。本欄決定參考歷史，看過去市場如何對科網巨企分拆的消息作反應。

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要講科網巨企分拆潛力業務釋放價值，最先要數騰訊 （00700） ，2017年3月首度確認會將旗下的網絡文學平台閱文集團 （00772） 上市。當時市場反應極佳，熱衷於討論騰訊可藉此確認多少投資收益，以及公司尚有多少「金蛋」業務可供分拆。直到閱文集團11月8日正式上市，騰訊累計升幅接近75%。

但事隔一年，騰訊將市場期待的第二個潛力業務──騰訊音樂 （01698） 分拆至美股上市時，就未有刺激股價的效力。由2018年7月8日宣布分拆，到12月12日騰訊音樂登陸紐約交易所，期內騰訊跌幅約18%。

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至於京東兩次分拆也是和騰訊一樣，「一次得一次唔得」，2020年9月27日宣布分拆京東健康 （06618） 至12月8日上市時累升15.5%，但2021年2月17日宣布分拆京東物流 （02618） 至5月28日上市時則累跌32.3%。

參考上述4次較重大的分拆，可見分拆消息尚未足夠成為主導股價的因素。事實上，分拆消息尚要配合大市表現，2017年騰訊分拆閱文、2020年京東分拆京東健康時，港股均明顯處於牛市之中；但2018年中美貿易戰、2021年疫情升温均不利股市，加上當時的騰訊及京東均已炒至高位，分拆消息自然難以扭轉大局。

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至於阿里巴巴的重組及京東的最新分拆，本欄認為力度還可期待，一來目前恒指已經歷了個多月的回調並於2周前開展温和反彈，二來不論阿里巴巴還是京東，目前的股價均處偏低水平，具備炒上條件......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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