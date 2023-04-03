新居屋崛起 居屋王寶座大洗牌 地產 12:00 2023/04/03 分享： 分享： 樓價回升，首季累彈逾6%，受用家主導的資助房屋市場，再度出現破頂情況。居屋王接連出現大洗牌，傳統居屋王屋苑相對過往光環顯然失色，取而代之為近年發售的新居屋，近來紛紛樓價及呎價均逆市突破高位，箇中原因與居屋按揭年期不無關係。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 首季樓價彈半成 全年看升機會高 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 你可能感興趣 首季樓價彈半成 全年看升機會高 20:40 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 12:00 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價難負擔未變 01:00 2023/03/22 樓價難負擔未變 居屋二手市場 居屋 啟朗苑 凱樂苑 啟德 康山花園 長沙灣 旺角 鰂魚涌 白居二