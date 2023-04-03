新居屋崛起 居屋王寶座大洗牌

樓價回升，首季累彈逾6%，受用家主導的資助房屋市場，再度出現破頂情況。居屋王接連出現大洗牌，傳統居屋王屋苑相對過往光環顯然失色，取而代之為近年發售的新居屋，近來紛紛樓價及呎價均逆市突破高位，箇中原因與居屋按揭年期不無關係。

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