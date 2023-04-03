歐元目標1.12美元

全球去美元化動作浪接浪。3月29日巴西宣布成立人民幣清算所，協助兩國企業以人民幣結算交易及貸款，而無需依賴美元實現國際交易。全球減用美元，使美元整體走弱。歐元及英鎊均與美元處於對立，美元走弱對這兩貨幣

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