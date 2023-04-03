歐元目標1.12美元 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 全球去美元化動作浪接浪。3月29日巴西宣布成立人民幣清算所，協助兩國企業以人民幣結算交易及貸款，而無需依賴美元實現國際交易。全球減用美元，使美元整體走弱。歐元及英鎊均與美元處於對立，美元走弱對這兩貨幣 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 你可能感興趣 全球去美元化愈演愈烈 今日 01:00 全球去美元化愈演愈烈 英鎊有望上至1.25美元 今日 01:00 英鎊有望上至1.25美元 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲