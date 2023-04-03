英鎊有望上至1.25美元 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 自英國脫歐，倫敦不再是歐洲金融中心。基於市場萎縮，消息指愛爾蘭國際建材巨頭已計劃遷離倫敦去紐約上市，甚至英國本土芯片公司也表示不選擇英國上市。這一切消息對英經濟以至英鎊長遠相當不利。惟受惠全球去美元化 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 你可能感興趣 全球去美元化愈演愈烈 今日 01:00 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲