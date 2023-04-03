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英鎊有望上至1.25美元

財金專欄 2023/04/03

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自英國脫歐，倫敦不再是歐洲金融中心。基於市場萎縮，消息指愛爾蘭國際建材巨頭已計劃遷離倫敦去紐約上市，甚至英國本土芯片公司也表示不選擇英國上市。這一切消息對英經濟以至英鎊長遠相當不利。惟受惠全球去美元化

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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