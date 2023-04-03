日圓目標128 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 日本東京地區扣除食品及能源的雙核心年通脹率於3月為3.4%，較2月3.1%進一步升。由於東京數字往往對全日本通脹有指標作用，料有關數字將給予新日央行行長植田和男壓力。但重點料將放在4月28日植田的首個 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 你可能感興趣 全球去美元化愈演愈烈 今日 01:00 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 01:00 英鎊有望上至1.25美元 最新專欄文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲