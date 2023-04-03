日本東京地區扣除食品及能源的雙核心年通脹率於3月為3.4%，較2月3.1%進一步升。由於東京數字往往對全日本通脹有指標作用，料有關數字將給予新日央行行長植田和男壓力。但重點料將放在4月28日植田的首個

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