澳元阻力位69美仙 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 澳洲2月年通脹率急降至6.8%，給予澳央行進一步理據停其加息周期。對於本周二議息會，市場普遍預期澳央行不會有任何動作。澳洲總理阿爾巴尼斯上周表示支持工會提議，把國內最低工資增幅與通脹看齊於約7%水平。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 你可能感興趣 全球去美元化愈演愈烈 今日 01:00 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 01:00 英鎊有望上至1.25美元 最新專欄文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲