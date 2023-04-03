  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳元阻力位69美仙

財金專欄 2023/04/03

分享：

分享：

澳洲2月年通脹率急降至6.8%，給予澳央行進一步理據停其加息周期。對於本周二議息會，市場普遍預期澳央行不會有任何動作。澳洲總理阿爾巴尼斯上周表示支持工會提議，把國內最低工資增幅與通脹看齊於約7%水平。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

全球去美元化愈演愈烈
今日
全球去美元化愈演愈烈
歐元目標1.12美元
今日
歐元目標1.12美元
英鎊有望上至1.25美元
今日
英鎊有望上至1.25美元
日圓目標128
今日
日圓目標128
紐元阻力位64美仙
今日
紐元阻力位64美仙

你可能感興趣

全球去美元化愈演愈烈
今日 01:00
全球去美元化愈演愈烈
歐元目標1.12美元
今日 01:00
歐元目標1.12美元
英鎊有望上至1.25美元
今日 01:00
英鎊有望上至1.25美元

最新專欄文章

全球去美元化愈演愈烈
今日
全球去美元化愈演愈烈
加元阻力位1.33
今日
加元阻力位1.33
紐元阻力位64美仙
今日
紐元阻力位64美仙
日圓目標128
今日
日圓目標128
英鎊有望上至1.25美元
今日
英鎊有望上至1.25美元
經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲

上一篇文章

紐元阻力位64美仙

下一篇文章

日圓目標128
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 人心難測：「養鬼仔」又如何？
人心難測：「養鬼仔」又如何？
國情知聞 - 老學者朱少平新論走紅
老學者朱少平新論走紅
中字股實力談 - 4月多數升 港股看22700
4月多數升 港股看22700
調整快結束 蒙牛逢低買
調整快結束 蒙牛逢低買
有政戲 - 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？
輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？
港不跟美加息 地產股有憧憬
港不跟美加息 地產股有憧憬