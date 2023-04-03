澳洲2月年通脹率急降至6.8%，給予澳央行進一步理據停其加息周期。對於本周二議息會，市場普遍預期澳央行不會有任何動作。澳洲總理阿爾巴尼斯上周表示支持工會提議，把國內最低工資增幅與通脹看齊於約7%水平。

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