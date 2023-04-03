受到紐央行大幅加息影響，繼去年第四季當地GDP按季跌0.6%後，市場料今年首季GDP有機會再收縮0.3%。但尷尬是，現時當地年通脹率仍高企7.2%，使紐央行有續加息壓力。對於本周三議息會，市場估紐央行

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