加元阻力位1.33 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 以加拿大與美國間的密切經濟關係，當美國銀行體系得以穩定，對加拿大出口以至經濟前景同為有利。而紐約期油重上70美元之上亦利於加元反彈。受惠於全球去美元化推低了美元滙價，料加元亦可從中受惠。惟因加元本身缺 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 你可能感興趣 全球去美元化愈演愈烈 今日 01:00 全球去美元化愈演愈烈 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 01:00 英鎊有望上至1.25美元 最新專欄文章 全球去美元化愈演愈烈 今日 全球去美元化愈演愈烈 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲