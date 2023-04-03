以加拿大與美國間的密切經濟關係，當美國銀行體系得以穩定，對加拿大出口以至經濟前景同為有利。而紐約期油重上70美元之上亦利於加元反彈。受惠於全球去美元化推低了美元滙價，料加元亦可從中受惠。惟因加元本身缺

...