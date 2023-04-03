全球各國明顯希望在交易渠道另闢蹊徑，避免繼續過分依賴美元體系，有關行動料拖低美元滙價。

全球去美元化愈演愈烈，單是上周便有兩個重磅消息：

（1）上周三（29日）巴西宣布成立人民幣清算所，協助兩國企業以人民

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