全球去美元化愈演愈烈 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 全球各國明顯希望在交易渠道另闢蹊徑，避免繼續過分依賴美元體系，有關行動料拖低美元滙價。 全球去美元化愈演愈烈，單是上周便有兩個重磅消息： （1）上周三（29日）巴西宣布成立人民幣清算所，協助兩國企業以人民 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 你可能感興趣 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊有望上至1.25美元 今日 01:00 英鎊有望上至1.25美元 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元阻力位64美仙 今日 紐元阻力位64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊有望上至1.25美元 今日 英鎊有望上至1.25美元 經濟 美國 美元 英國 銀行 金融 人民幣 加息 外滙 歐洲