法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？

近日有兩則關於人民幣走出去的新聞，頗受關注，首先是中國與巴西達成協議，雙方貿易改用本幣雷亞爾及人民幣結算。另外，法國石油巨擘道達爾能源（TotalEnergies）與中海油完成首單以人民幣結算的液化天然氣採購交易，不少人都由此聯想到美元衰落，漸漸失去主導地位。

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