法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 國際 22:54 2023/04/02 分享： 分享： 近日有兩則關於人民幣走出去的新聞，頗受關注，首先是中國與巴西達成協議，雙方貿易改用本幣雷亞爾及人民幣結算。另外，法國石油巨擘道達爾能源（TotalEnergies）與中海油完成首單以人民幣結算的液化天然氣採購交易，不少人都由此聯想到美元衰落，漸漸失去主導地位。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 2023/03/31 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 2023/03/28 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/27 以色列自由退潮 改不了的趨勢 你可能感興趣 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 21:36 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 16:05 2023/03/31 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 21:44 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 最新專欄文章 國金札記 - 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/31 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 國金札記 - 2035禁售燃油車 真的行得通？ 2023/03/30 2035禁售燃油車 真的行得通？ 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 國金札記 - 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 2023/03/29 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 宏觀分析 地緣政治 經濟 天然氣 石油 石油輸出國組織 採購 美國 人民幣 法國