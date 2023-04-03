海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 香港受惠於與內地通關，尖沙咀名店近來人龍再現，內地豪客重臨；但有政經圈人士就注意到，剛舉行博鰲論壇的海南，正銳意打造成免稅天堂，香港要保住「購物天堂」地位，必須不斷優化，不進則退。 疫下3年，香港飽受封 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 2023/03/31 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 有政戲 - 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 2023/03/30 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 有政戲 - 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 2023/03/29 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 有政戲 - 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 2023/03/28 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 有政戲 - 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 2023/03/27 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 政治 香港 海南省 關稅 零售 疫情 中國 銷售 人民幣 立法會