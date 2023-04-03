海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？

香港受惠於與內地通關，尖沙咀名店近來人龍再現，內地豪客重臨；但有政經圈人士就注意到，剛舉行博鰲論壇的海南，正銳意打造成免稅天堂，香港要保住「購物天堂」地位，必須不斷優化，不進則退。

疫下3年，香港飽受封

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