法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 財金專欄 2023/04/03 分享： 分享： 近日有兩則關於人民幣走出去的新聞，頗受關注，首先是中國與巴西達成協議，雙方貿易改用本幣雷亞爾及人民幣結算。 另外，法國石油巨擘道達爾能源（TotalEnergies）與中海油完成首單以人民幣結算的液化天 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 國金札記 - 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/31 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 國金札記 - 2035禁售燃油車 真的行得通？ 2023/03/30 2035禁售燃油車 真的行得通？ 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 人民幣 美元 中國 美國 金融 日本 特朗普 貿易 拜登 俄羅斯