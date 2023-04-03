法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？

近日有兩則關於人民幣走出去的新聞，頗受關注，首先是中國與巴西達成協議，雙方貿易改用本幣雷亞爾及人民幣結算。

另外，法國石油巨擘道達爾能源（TotalEnergies）與中海油完成首單以人民幣結算的液化天

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