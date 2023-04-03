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中國第二大芬佬張坤：港股操作心法

財金猛人追蹤 06:00 2023/04/03

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中國知名基金經理張坤，據截至2023年1月29日的數據顯示，在管規模894.34億元人民幣（下同），排名第二，僅差於第一名在管規模906.53億元少許。行內人士認為，張坤是最像巴菲特的中國基金經理，從重倉白酒，以及港股，選股的邏輯如出一轍。

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張坤於易方達藍籌基金2022年年報，做了很扼要但系統的概括，以及港股買賣，包括白酒股的應對之策。
他認為，每一次市場大幅下跌，都是「打折促銷」。
敢於大幅下跌後買入深入了解的企業，就是「接手」了財富積累的機會。
他強調，不應因經濟形勢變化和股市短期波動，而放棄買入或賣出有長期盈利能力的公司。
他提醒投資是一場「無限博弈」，建立穩定的投資體系，保持平和的心態，持續不斷學習複用性強的知識，才更有希望在博弈中積累複利。
最新的2022年基金年報透露，張坤的最新持倉，「肯德基」和「必勝客」的母公司百勝中國 （09987） 等已經進入他的持倉視野。
據目前公開的資料，張坤持有的港股包括騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、招行 （03968） 、美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 、中海石油 （00883） 、李寧 （02331） 、海吉亞 （06078） 、百勝中國，以及不在二十大持股名單的泡泡瑪特 （09992） ，選股基本上都是優中選優。

每次大跌都是「打折促銷」

2022年，股票市場經歷了幾次波動和下跌，每一次市場的大幅下跌，股票都是在「打折促銷」。

有些投資者缺少對所持有企業的了解和信心，投資期限也較短；另外一些投資者對企業有更深的了解並且有足夠長的持有期，當前者把股票賣給後者時，也把財富積累的機會賣給了後者。

衡量股票的四個標準
張坤認為，單純用所持有股票在某一年的市值變化來衡量投資結果並不合理，更加合理的評價投資的指標應該是：

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頻繁交易的「隱性成本 ... 

清倉泡泡瑪特 ...

其他內容，登入詳閱。

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資料來源：易方達基金、張坤訪談
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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

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百勝 泡泡瑪特（09992） 百勝中國（09987） 巴菲特 李寧（02331） 藥明生物（02269） 中國 騰訊

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