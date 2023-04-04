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【通脹偵察站】耶倫：OPEC+減產為全球經濟前景增不確定性 聯儲局5月有超過一半機會加息（持續更新）

財金 09:10 2023/04/04

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國際油價升近6%】減產消息下，國家油價曾升逾7%，紐約期油最高見每桶81.58美元，倫敦布蘭特期油曾見每桶86.44美元。截至4月3日08：20，紐約期油和布蘭特期油仍升近6%。（見以下組圖）

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沙特：自願減產是預防措施】沙特能源部在聲明中表示，今次自願減產是一個預防措施，目的在於支持油市穩定。

美國：OPEC+行動不明智】美國白宮國家安全委員會發言人稱，油組聯盟的行動是不明智，鑒於市場的不確定性，美國認為目前不建議減產。

分析料減產推高每桶油價10美元】國際油價於3月曾經觸及十五個月低位，紐約期油曾經跌穿每桶65美元，布蘭特期油曾經跌至70美元邊緣，原因是市場擔心歐美銀行業危機打擊石油需求。有分析員預料，油組聯盟今次意外減產行動有可能刺激油價升逾10美元。

OPEC+宣布5月起減產】石油輸出國組織和盟友組成的聯盟（OPEC+）4月3日（今日）將舉行部長級監督小組會議。於會議召開前，油組聯盟突然宣布減產合共逾100萬桶。於5月起至年底，油組最大產油國沙特阿拉伯將每日減產50萬桶，其他響應減產的油組成員國包括伊拉克、阿聯酋科威特和哈薩克等。非油組主要產油國、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯由3月至6月實施的自願每日減產50萬桶行動將持續到年底，意味於5月起，油組聯盟成員國額外每日減產超過160萬桶。連同油組聯盟去年11月起每日合共減產200萬桶，意味下月起每日減超過360萬桶，相等於全球需求約3.7%。

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撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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