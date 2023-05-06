【追蹤巴菲特】一年一度巴郡股東會在即 聚焦「股神」投資啟示（不斷更新）

一年一度的投資界盛事將來臨。「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（美：BRK），將在本周末舉行年度股東大會。一如以往，現年已92歲的巴菲特將會出席股東大會，而今年計劃將會回答更多的問題。

今年，除了「股神」老拍檔芒格（Charlie Munger）會出席股東會，被指定為巴菲特「接班人」的阿貝爾（Greg Abel）到時亦會出席。

市場一直關注阿貝爾接班的時刻。巴郡資深董事會成員奧爾森（Ron Olson）日前表示，在與兩位傳奇投資者進行了大量接觸後，他認為巴菲特的接班人阿貝爾擔任CEO的時間不會很快到來。

巴菲特亦曾表示，阿貝爾有一天將接管巴郡，後者目前負責該集團所有的非保險業務，但巴菲特沒有退休的計劃。

另外，巴菲特亦預告，令次活動可能會回答多達60個問題，意即6小時的問答環節中，巴菲特與芒格等將用更快的節奏解惑外界對投資、理財更多的疑問。

此外，巴菲特也在股東信中強調，本次將保持回答環節的驚喜感，對要問的任何問題沒有一點線索，也預測將會有尖銳的問題被提出，「我們喜歡這樣。」

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（13/4/2023更新）

巴菲特：日本投資或持有至少10年 美銀行業倒閉潮未完

「股神」巴菲特（Warren Buffett）日前接受媒體訪問時談及了他最新的投資策略、最近的熱點議題以及對美國和全球宏觀經濟的看法。

巴菲特分享他投資日股的心得，又提及將有意加碼日股比重。巴菲特表示，旗下投資旗艦巴郡（美：BRK），自2020年8月以來已投資於五家日本大型公司，這五家公司是伊藤忠商事（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產（Mitsui &； Co.）、住友商事（Sumitomo Corp.） 和丸紅（ Marubeni）。

巴菲特稱，巴郡計劃持有這些投資10到20年。巴郡此前表示，它可以將其在每家貿易公司的股份提高至9.9%，不過這需要得到公司董事會的批准。

另外，上月美國矽谷銀行和Signature銀行的倒閉引發了廣泛的市場擔憂，促使監管機構採取了非常規的救助行動。巴菲特對此表示，銀行管理層時不時做的一些「愚蠢」事情在此期間被發現，包括資產和負債不匹配以及核算問題。

巴菲特又認為，未來可能會有更多美國的銀行倒閉，但儲戶永遠不必擔心。他指，現時還沒有度過銀行倒閉潮，但儲戶不會遇到危機。銀行破產了，但儲戶不會受到傷害。

巴菲特又表示，在賣出比亞迪 （01211） 股票期間，比亞迪銷售業績出色。賣出比亞迪股票將有助於更好的資本配置，比亞迪是「卓越的公司」。

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（11/4/2023更新）

巴郡有意發日圓債 巴菲特擬加碼日股

「股神」巴菲特（Warren Buffett）又出手，今次目標是日本市場。據市場消息稱，「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡（美：BRK）已開始就出售日元債券向投資者徵求意見。這似乎印證了稍早之前的資訊，此前，據彭博報導，巴郡已聘請銀行安排日元債券發行。

值得注意的是，近年來，巴郡已經成為最大的海外日元債務發行人之一。

另外，巴菲特周二接受日經新聞專訪，透露已將巴郡對日本五大商社持股提高到7.4%，而且有意加碼日股比重。巴菲特在東京向日經說：「我們對這筆投資很驕傲。」他透露本周和五家商社會面，討論他們的業務，並強調波克夏對他們的支持。

巴郡自2020年8月首次披露購買了超過5%日本商社的股份，又自去年11月增持了這五家公司的股份。這五家公司是伊藤忠商事（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi Corp.）、三井物產（Mitsui &； Co.）、住友商事（Sumitomo Corp.） 和丸紅（ Marubeni）。

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（3/4/2023更新）

OPEC+意外宣布減產油價飈 ； ；股神早有部署買定油股

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）意外宣布減產，令國際油價飈升，而「股神」巴菲特（Warren Buffett）早有部署，增持石油股，可捕捉油價的升勢。

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OPEC+將在星期一舉行部長級視像會議，但在前一日，OPEC+多個成員突然宣布進一步減產，每日減產合共逾160萬桶，時間由5月開始至2023年底。

消息令國際油價急升，在周一亞洲時段，紐約期油曾抽升至逾80美元。

而「股神」巴菲特（Warren Buffett）早有部署，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡（美：BRK）早前再度增持西方石油（美：OXY）。

據上周初巴郡向美國證交會（SEC）遞交文件，披露巴郡截至上周一（3月23日至27日）前一周，斥資2.16億美元，增持近370萬股，持股比例增至23.6%。

巴郡在一年多前俄烏衝突導致油價飆升後開始大量購買西方石油公司的股份，上月已斥資逾10億美元購買該公司的股票。

巴郡目前持有約2.117億股西方石油股票，按上周五收盤價計算價值132億美元。

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