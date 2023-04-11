【追蹤巴菲特】巴郡有意發日圓債 巴菲特擬加碼日股 （不斷更新）

「股神」巴菲特（Warren Buffett）又出手，今次目標是日本市場。據市場消息稱，「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡（美：BRK）已開始就出售日元債券向投資者徵求意見。這似乎印證了稍早之前的資訊，此前，據彭博報導，巴郡已聘請銀行安排日元債券發行。

值得注意的是，近年來，巴郡已經成為最大的海外日元債務發行人之一。

另外，巴菲特周二接受日經新聞專訪，透露已將巴郡對日本五大商社持股提高到7.4%，而且有意加碼日股比重。巴菲特在東京向日經說：「我們對這筆投資很驕傲。」他透露本周和五家商社會面，討論他們的業務，並強調波克夏對他們的支持。

巴郡自2020年8月首次披露購買了超過5%日本商社的股份，又自去年11月增持了這五家公司的股份。這五家公司是伊藤忠商事（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi Corp）.、三井物產（Mitsui &； Co.）、住友商事（Sumitomo Corp.） 和丸紅（ Marubeni）。

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（3/4/2023更新）

OPEC+意外宣布減產油價飈 ；股神早有部署買定油股

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）意外宣布減產，令國際油價飈升，而「股神」巴菲特（Warren Buffett）早有部署，增持石油股，可捕捉油價的升勢。

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OPEC+將在星期一舉行部長級視像會議，但在前一日，OPEC+多個成員突然宣布進一步減產，每日減產合共逾160萬桶，時間由5月開始至2023年底。

消息令國際油價急升，在周一亞洲時段，紐約期油曾抽升至逾80美元。

而「股神」巴菲特（Warren Buffett）早有部署，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡（美：BRK）早前再度增持西方石油（美：OXY）。

據上周初巴郡向美國證交會（SEC）遞交文件，披露巴郡截至上周一（3月23日至27日）前一周，斥資2.16億美元，增持近370萬股，持股比例增至23.6%。

巴郡在一年多前俄烏衝突導致油價飆升後開始大量購買西方石油公司的股份，上月已斥資逾10億美元購買該公司的股票。

巴郡目前持有約2.117億股西方石油股票，按上周五收盤價計算價值132億美元。

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