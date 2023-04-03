復星財富李曉翀：淺談固生堂壁壘

愚人節執筆之時順勢回顧第一季恒指表現，期內升3.13%，不過單季波幅就有接近4000點，認真「威水」。

唔講唔知，「威水」正寫是「葳蕤」，而「葳蕤」就是我們平時食的「玉竹」，可作中醫藥材。講起中醫，想和大家，繼續分享生活中投資的樂趣，這次從三方面淺談一下—固生堂。



「天時」



國家近年重點支持中醫發展。首先，中醫代表中國文化，同時中醫的臨床價值不斷凸顯。可見，作為醫療服務細分領域，中醫政策風險較低，同時還有政策利好，這可屬固生堂發展的「天時」。



從2010年到2022年期間，內地多次出台利好中醫發展的政策。從2010年的《中醫坐堂醫診所管理辦法（試行）》到2022年3月政策提出，縣辦中醫醫療機構覆蓋率從85.86%提升至100%，可見，內地政府非常重視中醫業發展。



「地利」



固生堂從廣州、深圳起家，廣深兩地佔收比逾半，此乃「地利」。廣州地處嶺南，「濕熱」一詞，早已從天氣，經中醫流傳至民間對身體變化的描述，羊城更不乏名醫世家，當地市民對中醫的認可度高，有利固生堂初期發展。



「飲涼茶」文化亦代代相傳，淨流入人口全國第一的深圳難免受粵港澳影響，對中醫需求日益增加，深圳由2005年不到150家的中醫機構，發展到2022年上半年1,200多家。



固生堂憑藉專家資源及運營體系，通過收購進入深圳市場，現時已是深圳份額最大的中醫診所，屬於第一梯隊，遠遠拋離第二梯隊的和順堂，以及第三梯隊的單體中醫館，可見其異地擴張的能力。



「人和」



首先，從創辦人涂志亮先生說起。2010年9月創辦固生堂之前，涂生從2004年至2009年11月，在愛康健康科技集團有限公司出任銷售總監。當年涂生26歲，能夠出任總監，可見其相關背景之深及人脈之廣。



其次，家族網絡。涂生的岳父李政木是中醫學界泰鬥，是廣東中醫藥大學博士，廣州中醫藥大學中醫學院方劑教研室主任、副教授，中醫方劑學專業碩士研究生導師，中華中醫藥協會方劑專業委員會常務委員。



有國醫坐鎮，自然易吸納英才，乃屬「人和」。截至2021年全國56名國醫大師中，有4名在固生堂醫生網絡提供服務，是全國國醫大師數量最多的綫上綫下中醫醫療服務供應商。自有醫生業績佔比從2018年的7.8%，提升到2022年的24.4%。



現時，固生堂在內地民營中醫服務市場份額第一，筆者認為，反映了醫生資源帶動異地擴張的能力，更重要的是，此乃解決中醫連鎖化的重要因素。

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固生堂漸形成高壁壘



固生堂坐擁國醫資源等，較易與高校聯盟，構成人才輸送閉環，特別是在異地擴張的時候能持續不斷輸出及吸納人才，逐漸凸顯競爭優勢。



2022年固生堂首度扭虧，筆者繼續看好固生堂商業模式的發展，加上中醫創業動機不強，容易機構化，日子有功，壁壘漸增。



上市以來，兩個「疫情底」的低位料再難見，近期雖有先舊後新配股，但未見有大幅度調整，反映市場對其增長確定性的信心，建議留意吸納機會。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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