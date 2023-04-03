曾淵滄：分拆合併各有利好（一文看清）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

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曾淵滄：分拆合併各有利好

馬雲回國，帶來阿里巴巴 （09988） 大改組，將分拆多家企業，獨立上市。 京東 （09618） 也幾乎同時宣布分拆，分拆潮估計會普遍出現於科技企業。

不過，也有聲音指三大石油公司有合併的可能，合併與分拆各有不同的優勢。

馬雲一回國，阿里巴巴馬上宣布將集團業務分拆，利好股價。消息一公布，市場馬上傳出阿里巴巴旗下的菜鳥今年內會在香港上市。

見到馬雲如此做，京東的劉強東也馬上宣布會再分拆兩家子公司上市，分拆後，劉強東將直接持有7家上市企業的股份。

不論是分拆京東或是分拆阿里巴巴，對小股民而言，總是好事，而直接將分拆出來的股票以實物分派的方式送給小股民是釋放價值的最佳方法。

長和操作可參考

當年長和 （00001） 以1股送1股的方式送出長實 （01113） ，小股東都很高興，分拆後，長和加長實的股價超過分拆前。送股也最好是1股送1股，反正分拆出來的是新股，股價可定得高，也可定得低，由市場決定，這條道路受歡迎，相信將來不少科技企業都會搞分拆，再以實物分派的方式將分拆出來的股票送給股東。美團 （03690） 、小米 （01810） 應該也有很強的分拆概念，可以開始收集。

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曾淵滄：港不跟美加息 地產股有憧憬

美國聯儲局再加息0.25厘，但是香港的主要銀行全部不跟隨加息，這已經是近期第二次不跟隨美國加息了。理由相信是因為香港的銀行水浸，大量的錢由海外湧入，帶來憧憬。

3月22日，聯儲局加息0.25厘，符預期，並暗示只再加多一次0.25厘息，就會結束本輪加息周期。消息一公布，美股即升，但很快又下跌，原因是美財長耶倫說政府不會為所有的銀行存款包底。一下子，又再使到一些中小銀行股價大跌，拖累許多其他股份。

幸好，耶倫很快知道自己講錯話，再補多一句說「如果有必要，我們會準備採取額外的行動」，穩住了美股。

美國加息，香港多家大銀行都宣布不加息，這已經是連續兩次不跟隨美國加息而加息，為甚麼？估計是香港的銀行系統內的確水浸，錢太多，借不出去。存款大量流入，銀行得付出利息給存戶，如果錢借不出去，就會白白虧了支付給存戶的利息。

美國矽谷銀行也是因為存款太多，借不出去，才用來買美國國債收息，造成最終因為國債因加息而大貶值，最終銀行倒閉。因此，香港主要銀行不跟隨美國加息是明智的。

香港不加息利好地產

香港不加息的信息對眾多的供樓者、想買樓的人而言是好消息。對地產發展商也是好消息，可以趁勢大量推出新樓盤應市。新樓盤熱賣，地產股也值得留意。

當然，去年利率大幅上升，地產商又推遲推出新樓盤。現金收入減少，付出的銀行貸款利息也自然上升，會影響去年業績。所以，近一段日子，地產商公布業績，並無令人警喜之處，只能展望未來。寄望今年多賣樓，多新樓入伙入帳，增加盈利貢獻。

香港的銀行為甚麼水浸？網傳是許多中國人把錢從瑞士、美國調來香港，大量錢來香港，應該不會只存在銀行，也會用來買保險，特別是與投資掛鈎的保險。現今保險業已不再是數十年前純粹為了保障，而是一項投資計劃。

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曾淵滄：基建股不要太早食糊

過去一星期，恒指波幅巨大，理由是恒指重磅股如滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 波幅巨大，波幅大是受到美國3家銀行及瑞士一家銀行出事。

明年是美國總統選舉年，因此美國總統拜登很快聯同瑞士政府出手相救，相信危機是可以克服的，港股的焦點應該回到中央拼經濟所提供的機會。

兩個星期前，我在本欄向大家推介內地的基建股。中央要拼經濟，一定得大搞基建，這包括傳統的鐵路、公路、大橋的基建，也包括電訊、數據庫雲端建設等新科技基建。

現在，上述股票近期的表現都很好，上星期盡管面對大市波動，也多能逆市上升。大家千萬不好太早「食糊」，否則一定會後悔，傳統基建與科技基建會是今後好幾年的大計劃。

較早前，ChatGPT橫空出現，引起全世界注意。很快的，百度 （09888） 也說自己快推出類似的軟件，股價也因此一度出現炒作。但是很快就冷卻，直到上星期，百度宣布推出「文心一言」，即ChatGPT的中國版本。

宣布當日，股價下跌，也許因為當日大市向下。幸好過了一日，百度股價總算再度炒起，創出一周新高。接下來大家也許應該好好地自己試一試「文心一言」的功能與ChatGPT比較，如果喜歡，不妨小注怡情。

內地與香港同時走出疫情，一起努力拼經濟。拼經濟的結果是樓價會上升，2月份，內地樓價已經開始回升。香港則更早，1月份已開始回升.....

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