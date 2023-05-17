曾淵滄：高息仍是最佳策略（一文看清）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

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曾淵滄：高息仍是最佳策略

近兩周，全球股市都面對調整，原因之一是股價升幅多了，出現套利回吐；理由之二是企業近日公布的2022年業績皆不理想。不過，調整是一個好機會讓高息股恢復高息，增加吸引力。

去年年底，當內地放寬防疫措施並全面通關後，股市回升，其中消費股表現最好，紛紛創52周新高。不過，近期市場似乎感受到內地經濟增長已放緩，於是消費股股價也從高位回跌，消費股指的是運動服飾、鞋子、啤酒。

股價回跌的可能原因是，近日這類消費股公布的2022年業績並不理想。以往績來計算PE值都偏高，再加上派息也不理想，股價炒了一輪後就出現回吐壓力。

內地經濟復甦是肯定的，消費股股價因去年業績不理想而出現調整不是壞事，是提供機會讓大家慢慢收集，耐心地等待下一次公布業績帶來的喜訊。

高息股受追捧

過去一段日子，高息股受到追捧，股價上升。但股價升也意味着股息率跌，高息股也逐漸失去高息的吸引力，於是股價也從高位回吐，這也是好事。股價回吐意味着可以恢復成為高息股，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 是最佳代表。

實際上，中移動、中電信及中聯通 （00762） 的管理層，近日都刻意同時增加派息。很明顯，這應是中央政府的指示，也就是說這是新的國策。

有能力派息者增加派息可以協助推高股價，股價上升可以製造財富效應，人們在財富上升之時會增加消費，有助經濟進一步復甦。全力拼經濟是李強這位新總理目前的第一任務，因此趁股價回吐，股息率回升至大家自己認為是不錯的水平時，不妨開始收集。

美國聯儲局在短期內不會減息，但也不會再加息，因此，買高息股收息仍然是最佳策略。

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曾淵滄：滙豐派息增吸引力

幾乎很肯定的，加息周期已結束，但是，減息周期仍然不會在短期內出現。因此，市場仍得面對一段高息時期，不派高息的股仍然無吸引力。

5月3日美國聯儲局加息後，這一輪的加息周期很可能是尾聲了，不再加息。但是，不再加息暫時也不會減息。因此，美國國債問題依然無法解決。所有派低息的股依然會遭到拋售，讓股價下跌來扯高股息率，恢復吸引力。

近日滙豐 （00005） 決定恢復派季息，派息每股0.1美元，與2016年至2019年疫前的派息金額一樣。希望全年派息也能夠與當年相同，即全年派息0.51美元，約4港元，這才能在高息環境下提供足夠的吸引力，托住股價於現水平。

如果美國能在今年年底開始減息，那就更加理想，滙豐就會成為高息股，增加吸引力。滙豐派高息，滙豐大股東平保 （02318） 也得益，平安持有滙豐，相信是策略性投資，不會輕易賣掉。

持有任何股票，如果沒有打算賣掉，唯一的收益就是收股息，所以前陣子滙豐不派息時，平保也倒楣。現在滙豐派高息，平保也得益。

內險業務加快復甦

實際上，內地保險業務在解除防疫措施後，已快速恢復。近日平保公布一季度業績，淨利增長49%，多家大行馬上發表報告追捧。股價回升，市值再升上萬億水平。不單是平保如此，最傳統的國企老大保險股國壽 （02628） 上周股價也創52周新高。中國保險業正在全面復甦。

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曾淵滄：越秀供股意料中事

越秀地產 （00123） 宣布供股，這應該是意料中事。目前內地充滿低價收購土地與房地產物業的機會，但是，收購需要錢，供股是最佳途徑。

我的愛股越秀地產宣布供股，對所有的小股東而言，供股、配股都是不受歡迎的，股價會在宣布供股或配股後馬上下跌。

越秀地產這一次供股，一點也不意外，應該說是意料中事。因為目前內地房地產市場充滿大量很便宜的土地及開發中的項目，只要有錢，就可以趁低價吸納。前陣子領展 （00823） 供股，理由也是尋求收購機會。

可見，不但內地充滿機會，境外也充滿機會。趁低價收購需要錢，錢從何來？向銀行借？國營房企可能有條件向銀行借，但借多了，槓桿高了，自己不就陷入「三道紅綫」的深坑？國營企業不會做這種事，因此，想趁低價收購別人的物業，最佳方法就是配股或供股。

既然是意料中事，我為甚麼不早一些賣掉手上的越秀地產股票，然後趁現在股價回跌再買回來？想這麼做實際上非常不容易，因為小股民不可能預先知道幾時會供股，過早沽掉可能沽售價仍比目前宣布供股後還低。

須了解供股目的

實際上，越秀地產的股價在宣布供股後，仍比今年年初高1成。同樣的道理，如果你也擔心其他同類的股會在不久的將來供股而在今天將這些股賣掉，你也可能面對賣股後股價再升的困境。之後真的供股了，而宣布供股後股價也可能高於你今天賣掉的價。

小股東面對供股，最重要的事是了解供股的目的。越秀地產這一回供股動機肯定正確，是應該增加投資參與供股。現在中國經濟正從疫情走出來，百廢待興，不但房地產業存在許多低價收購的機會，許多行業也同樣存在巨大的機會，因此，配股、供股的新聞會增加。

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曾淵滄：中央撑樓市 內房股復牌

繼佳兆業 （01638） 之後，融創中國 （01918） 也復牌了，看來中央政府正在努力恢復房地產市場的信心。

融創中國復牌了，盡管復牌後股價大跌，但總比停牌好，至少小股民可以套現離場，不會歸零。其他停牌的內房股估計也能逐漸復牌，中央政府是決定出手扶持樓市了，樓市崩潰，對國家不利，對靠賣地籌得資金的地方政府更不利。

當然，多家內房企業負債確太重，不易解決。除非他們願意虧大本賤賣物業資產，否則的確難得到現金還債，是不是有可能出現「以股代債」的安排，讓這些企業發新股取代債務？

居住需求仍存在

無論如何，居住的需求依然存在，每天仍有人想買房，也許他們不敢向這些停牌的房地產商買樓花，以免淪為爛尾樓。如果有銀行願意借錢給這些地產商繼續起樓房，待落成後賣現樓，相信不會有出售的困難。內地的銀行多是國企，是不是該為國效勞？

資金出問題的也不是全部內房企業，而只是那些過於進取，貸款過度，犯上「三道紅綫」的內房企業才會出現停牌的厄運，而國營房地產商一般都不會過度借貸，犯上「三道紅綫」。

因此，過去半年，數家國營內房股股價飛升，這包括越秀地產 （00123） 、中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 。這3隻股的股價在過去半年，都有很好的表現，其中越秀地產更是創出歷史新高紀錄。

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曾淵滄：中國芯片業潛力大

過去幾年，美國政府不斷地打壓中國的芯片業及高科技通訊業。但中芯國際 （00981） 卻創出史上最佳業績，很明顯的，這是中央政府傾力相助的結果。

過去一周只有3個交易日，許多散戶與專業財經人士相信正度假，股市變化不大。但中芯國際於3月28日公布業績，去年營業額高達495億元人民幣，按年升39%，淨利121億元人民幣，按年升13%。

亮麗的業績沒有使到股價馬上飛升，而是等到上星期才升，一周狂升21%。

一口氣擺脫浮浮沉沉了好一段日子的悶局，是不是大戶趁大量持有此股的散戶正在度假而將股價炒上？這個星期復活節假日結束，散戶回來了，如果中芯國際的股價仍然站得穩，則說明了此股已真正轉勢了，正是國家重點支持的企業。

眾所周知，美國正在傾全力打壓中國的芯片業，要求荷蘭不出售高端光刻機給中國，不出售高端芯片給中國……中國只好自己靠自己，也因此，中國的芯片業欣欣向榮。

去年，全球芯片銷售量僅增加1%，而中芯國際能增加39%、華虹 （01347） 更是增加51%，可見中國芯片業的確因此而迎來巨大的商機。是的，中國的芯片業所能生產的芯片，水平比不上台灣的台積電，但不是全世界所有的產品都需要高超水平的芯片，中芯所生產的芯片，已足夠供應一般汽車工業、家居電器。

近日市傳美國存儲芯片廠美光（MU）正被內地調查，若屬實，說明中國政府開始反制來自美國政府的打壓。相信未來中央政府會更努力地保護和推動中國的芯片業.....

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曾淵滄：分拆合併各有利好

馬雲回國，帶來阿里巴巴 （09988） 大改組，將分拆多家企業，獨立上市。 京東 （09618） 也幾乎同時宣布分拆，分拆潮估計會普遍出現於科技企業。

不過，也有聲音指三大石油公司有合併的可能，合併與分拆各有不同的優勢。

馬雲一回國，阿里巴巴馬上宣布將集團業務分拆，利好股價。消息一公布，市場馬上傳出阿里巴巴旗下的菜鳥今年內會在香港上市。

見到馬雲如此做，京東的劉強東也馬上宣布會再分拆兩家子公司上市，分拆後，劉強東將直接持有7家上市企業的股份。

不論是分拆京東或是分拆阿里巴巴，對小股民而言，總是好事，而直接將分拆出來的股票以實物分派的方式送給小股民是釋放價值的最佳方法。

長和操作可參考

當年長和 （00001） 以1股送1股的方式送出長實 （01113） ，小股東都很高興，分拆後，長和加長實的股價超過分拆前。送股也最好是1股送1股，反正分拆出來的是新股，股價可定得高，也可定得低，由市場決定，這條道路受歡迎，相信將來不少科技企業都會搞分拆，再以實物分派的方式將分拆出來的股票送給股東。美團 （03690） 、小米 （01810） 應該也有很強的分拆概念，可以開始收集。

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曾淵滄：港不跟美加息 地產股有憧憬

美國聯儲局再加息0.25厘，但是香港的主要銀行全部不跟隨加息，這已經是近期第二次不跟隨美國加息了。理由相信是因為香港的銀行水浸，大量的錢由海外湧入，帶來憧憬。

3月22日，聯儲局加息0.25厘，符預期，並暗示只再加多一次0.25厘息，就會結束本輪加息周期。消息一公布，美股即升，但很快又下跌，原因是美財長耶倫說政府不會為所有的銀行存款包底。一下子，又再使到一些中小銀行股價大跌，拖累許多其他股份。

幸好，耶倫很快知道自己講錯話，再補多一句說「如果有必要，我們會準備採取額外的行動」，穩住了美股。

美國加息，香港多家大銀行都宣布不加息，這已經是連續兩次不跟隨美國加息而加息，為甚麼？估計是香港的銀行系統內的確水浸，錢太多，借不出去。存款大量流入，銀行得付出利息給存戶，如果錢借不出去，就會白白虧了支付給存戶的利息。

美國矽谷銀行也是因為存款太多，借不出去，才用來買美國國債收息，造成最終因為國債因加息而大貶值，最終銀行倒閉。因此，香港主要銀行不跟隨美國加息是明智的。

香港不加息利好地產

香港不加息的信息對眾多的供樓者、想買樓的人而言是好消息。對地產發展商也是好消息，可以趁勢大量推出新樓盤應市。新樓盤熱賣，地產股也值得留意。

當然，去年利率大幅上升，地產商又推遲推出新樓盤。現金收入減少，付出的銀行貸款利息也自然上升，會影響去年業績。所以，近一段日子，地產商公布業績，並無令人警喜之處，只能展望未來。寄望今年多賣樓，多新樓入伙入帳，增加盈利貢獻。

香港的銀行為甚麼水浸？網傳是許多中國人把錢從瑞士、美國調來香港，大量錢來香港，應該不會只存在銀行，也會用來買保險，特別是與投資掛鈎的保險。現今保險業已不再是數十年前純粹為了保障，而是一項投資計劃。

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曾淵滄：基建股不要太早食糊

過去一星期，恒指波幅巨大，理由是恒指重磅股如滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 波幅巨大，波幅大是受到美國3家銀行及瑞士一家銀行出事。

明年是美國總統選舉年，因此美國總統拜登很快聯同瑞士政府出手相救，相信危機是可以克服的，港股的焦點應該回到中央拼經濟所提供的機會。

兩個星期前，我在本欄向大家推介內地的基建股。中央要拼經濟，一定得大搞基建，這包括傳統的鐵路、公路、大橋的基建，也包括電訊、數據庫雲端建設等新科技基建。

現在，上述股票近期的表現都很好，上星期盡管面對大市波動，也多能逆市上升。大家千萬不好太早「食糊」，否則一定會後悔，傳統基建與科技基建會是今後好幾年的大計劃。

較早前，ChatGPT橫空出現，引起全世界注意。很快的，百度 （09888） 也說自己快推出類似的軟件，股價也因此一度出現炒作。但是很快就冷卻，直到上星期，百度宣布推出「文心一言」，即ChatGPT的中國版本。

宣布當日，股價下跌，也許因為當日大市向下。幸好過了一日，百度股價總算再度炒起，創出一周新高。接下來大家也許應該好好地自己試一試「文心一言」的功能與ChatGPT比較，如果喜歡，不妨小注怡情。

內地與香港同時走出疫情，一起努力拼經濟。拼經濟的結果是樓價會上升，2月份，內地樓價已經開始回升。香港則更早，1月份已開始回升.....

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