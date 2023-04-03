高息股未必要長坐 券商教最佳操作

讀者愛揸高息股，但一年下來總有跑輸時刻，何解？華泰證券解構「高息股」策略，要提升回報，都要揀時間，都要有操作。

華泰證券研究恒生高股息率指數自2007年以來表現，由於行業分布集中在銀行、地產等，恒生高股息率指數相對恒生指數平穩，累計回報跑贏2.1%，其中有6輪明顯佔優區間，平均每輪長度達11個月，平均跑贏恒指11%。這反映港股高息股呈現區間集中、行情持續、表現平穩的特徵，尤其在恒指下跌的年份佔優，安全邊際較高，有「避風港」作用。

該行總結3個港股「高息股」策略跑贏的時間點：

一、美元流動性收緊，美國10年期國債債息上行或美國M2按年下行；

二、美元指數上行，資金回流發達市場；

三、金融危機等黑天鵝事件推升風險溢價，恐慌指數（VIX）指數上行。

反過來說，當市場未進入上述3個危機模式，而讀者手中的高息股已經派發股息，大可以考慮換馬至其他高增長股以尋求更佳回報。

專訪 法巴譚慧敏 談港股次季部署【下一頁】

高息股跑輸有因 揀股操作補救

華泰證券進一步解釋，3大原因導致傳統的高股息策略，難以持續跑贏大市：

一、高股息有時並不體現公司長期現金分紅的能力和意願；

二、低業績增速不能滿足投資者對成長性的要求；

三、行業分布集中在價值窪地的金融、周期板塊。

因此，華泰證券建議，買高息股都宜定期操作，針對上述「病因」進行優化，而非長坐唔郁：

①每年5月1日，即絕大部分股分均已派發全年股息後，作出調倉；

②剔除市值小於100億元的股票，篩選過去三年連續分紅、過去五年（至少覆蓋一輪完整的庫存週期）股息率均值位於前50%，且變異係數低於均值；

③通過滾動五年股息率均值和Wind一致預測EPS計算一致預測股息率，剔除異常值，並與ROA加權評分並排序；

④取各行業板塊中評分前兩位的股票，等權構建行業中性組合，即減少個別行業的周期波動對資產組合的影響。

華泰證券並建議投資者，可就（1）分紅穩定性、（2）盈利質量、（3）行業中性等3大元素參考選股。

本欄精選一眾本地銀行股，包括滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 、東亞銀行 （00023） ，以下為相關盈利及股息預測：

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至於本地地產股，包括新鴻基地產 （00016） 、長實集團 （01113） 、恒基地產 （00012） 、信和置業 （00083） 、新世界發展 （00017） ，以下為相關盈利及股息預測......

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