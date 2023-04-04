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移民與財務自由

財金猛人追蹤 08:25 2023/04/04

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近幾年香港很多人都討論移民，甚至乎已經移民。筆者也有不少朋友懷著戰戰兢兢的心情移居新地方，開展新生活。他們都有著一個擔憂，就是沒有足夠的資金支持移民後的生活。 

擁有資產的人會選擇在移民前變賣自住物業，將資產變現成為到當地的生活費。這個資金會隨着時間慢慢減少，而通脹問題亦令資產貶值，都使到資金未能應付將來的生活。加上去到一個新的國家，基於文化的不同、國籍的限制，以及資歷認可的問題，未必能一時之間就能從事原來的專業，更甚的是，未必能找到工作，以致會坐食山崩，入不敷支。

如果有方法令你每個月都有穩定被動收入，即使沒有工作收入，仍然能輕鬆應付日常生活的開支，那麼所有擔憂都會一掃而空。

你可能會說那有這麼容易！那我們就先了解甚麼是財務自由吧！

    點擊圖片放大
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說到財務自由，不得不提到被動收入。被動收入就是不用工作，財富就能自動累積的方法。而只要每月的被動收入大過每月支出，就可達到財務自由。

在網絡上不難找到很多不同達致財務自由的方法，就好像日本有位女士，為了提早退休，願意把90%的收入用來儲蓄，只穿著親戚朋友的二手衣服，只買有折扣和過期的食物，以及不參加任何需要用錢的娛樂，透過減低支出，達致提早退休這個目標。靠省吃儉用、降低自己的生活質素來達到財務自由，這只能說是生存，而非生活。

我們嚮往的生活，是有權選擇自己喜歡做的事，不用因為生活而迫於無奈做一些自己不想做的事，也不用為了金錢而工作。移民的朋友之所以選擇移民，都是為了過更好、更自由的生活，所以可以提前做好金錢的部署，由物質到生活，以致心靈層面都能有個新環境、新開始，這才算真正的自由！

筆者30歲前因為投資有道，持續創造穩定的被動收入，想知道是什麼的投資工具，又如何協助筆者達到財務自由？容許筆者賣個關子，下回再詳細說明。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 72致富法則

財務自由 儲蓄 移民 退休 物業 日本

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