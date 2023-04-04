建銀國際點評 美國第二季經濟數據展望

第一季剛過去，針對宏觀經濟數據方面，建銀國際發表第一季總結及第二季歐美關鍵數據展望。

美國通脹緩慢下降：

美國整體通脹按年增速下降至6%，是自2021年9月以來的最低按年增速。能源價格趨穩有助整體通脹放緩，但核心通脹仍在高位。

美國2月整體通脹按月增速小幅放緩 0.1個百分點至0.4%，符合預期；但核心通脹按月增速小幅上升 0.1 個百分點至0.5%，高於預期的0.4%，估計未來通脹仍有黏性：美國住房通脹未來大概率降温，但剔除住房的核心通脹與服務業以及薪資增速關係密切，預計未來下降仍較緩慢。

歐美銀行風險發酵：

由於利率上升引發資產價格下降，加上資產負債的錯配問題，導致美國中小銀行存款外流。

在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，美國監管者宣布成立「面向銀行的貸款計劃」（BTFP），為金融機構提供最長一年的流動性貸款。金融機構可以用美國國債，抵押貸款支持證券等合格的資產作為抵押品。

此外，鑒於瑞士信貸面臨的經營困難，在瑞士監管當局的支持下，3月19日瑞銀（UBS）宣佈收購瑞信，並減計所有瑞信AT1債券。後者導致歐洲銀行AT1債券和其他銀行債券市場的信用差大幅走闊。

金融風險亦導致銀行短期融資成本大幅上升，聯儲再度擴表，通過增加貼現貸款為銀行體系注入流動性。目前看，監管機構迅速果斷的出手遏制了危機的蔓延。3月美國金融條件收緊，但遠好於2008至2009年金融危機（見圖）。

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未來關注監管方面的其他舉措，包括存款擔保的上限調整，對中小銀行的監管收嚴等，有利於進一步抑制金融風險。

但預計仍對實體經濟有所衝擊，例如，美國商業地產的信貸有大約70%來自中小銀行。如果信貸進一步緊縮，將加劇商業地產等實體部門的下滑壓力。

美央行持續加息但取態轉鴿：

雖處金融風險漩渦，但3月歐美央行繼續收緊，歐央行和美聯儲分別加息50和25個基點，聯儲局保持每月950億美元的縮表步伐，釋放繼續着重價格穩定，並以不同政策工具分別管理價格穩定和金融風險的訊號。

聯儲局3月點陣圖維持 5.1%的基準利率中間值峰值不變。不過，央行表態基調轉向鴿派。在會議聲明中聯儲刪除「持續加息」的措辭，鮑威爾並強調銀行業危機可能導致銀行進一步收緊信貸門檻，一定程度上減低加息的必要性，未來貨幣政策的調整將依賴於經濟運行狀況，但並不認為聯儲會很快減息。

目前市場預期與聯儲觀點存在分歧：

銀行危機後市場大幅下調對未來聯儲加息預期。5月加息25個基點的概率只有接近50%，同時市場預計聯儲將在接下來的3個季度降息75個基點。

由於通脹壓力仍高，且就業市場偏緊，周期條件仍將制約聯儲政策大幅轉向，金融風險趨向穩定也有助支持聯儲繼續謹慎收緊。

預計核心通脹增速在第2季到下半年持續緩慢回落，在此之前聯儲局仍可能繼續收緊，預計5月仍將加息25點子，但6月加息可能性下降。

下半年聯儲預計保持利率不變，明年第1季則..........（請登入閱覽全文）

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