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光大證券：港股基本面復甦支持走強（附4月推薦股）

研究報告 17:29 2023/04/03

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剛過去的3月份，港股扭轉2月份的跌勢，大市於20000關爭持。於3月底港股走勢稍強，令3月份累升升逾3%。對於4月份的大市走勢，光大證券認為可續走強。

於3月港股升逾3%，科技股及中資股跑贏大市，分別升逾9%及5%。於4月份，影響市場情緒之一的仍是市場對美國聯儲局息口政策的預期。

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市場情緒受惠 儲局加息近終點

光大證券認為，美國加息臨近終點，疊加經濟復甦及政策支持，港股市場值得積極配置。歷史上來看，在美聯儲局加息終點後3個月，得益於流動性的邊際寬鬆下的市場情緒回暖，美債收益率下行，A股、美股和港股均表現較好，大概率上漲或維持在加息終點前的位置。此外，中國今年的復甦相對比較確定，政府未來也可能出台的更多利好性政策，在此背景下，港股基本面復甦有望得到持續支持。

在選股上，光大證券指出，港股配置方向上建議關注受惠於ChatGPT、AI技術發展的計算機、軟件等互聯網行業；另外，受惠於內地經濟復甦、需求回暖的消費行業。

光大證券推薦的4月推介股包括騰訊控股 （00700） 、網易 （09999） 、聯想集團 （00992） 、金蝶國際 （00268） 、醫渡科技 （02158） 、美團 （03690） 、華潤啤酒 （00291） 、安踏體育 （02020）

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

港股 經濟 安踏體育（02020） 華潤啤酒（00291） 金蝶國際（00268） 加息 美團－W（03690） 騰訊 中國 軟件

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