ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）

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券商：港股迎接金色4月 薦三條主綫
中國3月官方製造業PMI為51.9（點擊圖片放大），雖較2月的52.6為低，但高於市場預期的51.6。不過，3月財新製造業PMI僅為50，低於2月的51.6及市場預期的51.4。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）認為，內地經濟復甦受外圍需求疲弱影響，政府或需加碼刺激經濟政策。
彭藹嬈對3月官方及財新的製造業PMI，解讀如下：
建築活動大增 不代表房地產行業全面復甦
至於官方非製造業PMI，由2月的56.3，升至3月的58.2（點擊圖片放大），升幅主要來自建築活動。彭藹嬈認為：
（請點擊圖片放大）
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政府或積極推動財政支援
彭藹嬈表示：
如果貿易數據持續疲弱，政府或需更積極為基建投資提供財政支援，以及推出振興本地經濟的消費刺激方案（不限於汽車業）。
現時，國內經濟較出口市場強，而服務業較製造業強。經濟復甦將繼續平穩向前，並與ING早前預期相若。ING對內地今年GDP增長5%的預測仍屬合理。
因應外圍需求放緩，ING將內地今年首季GDP......
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : ING展望