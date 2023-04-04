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ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）

財金猛人追蹤 13:06 2023/04/04

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中國3月官方製造業PMI為51.9（點擊圖片放大），雖較2月的52.6為低，但高於市場預期的51.6。不過，3月財新製造業PMI僅為50，低於2月的51.6及市場預期的51.4。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）認為，內地經濟復甦受外圍需求疲弱影響，政府或需加碼刺激經濟政策。

    點擊圖片放大
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彭藹嬈對3月官方及財新的製造業PMI，解讀如下：

  • 3月官方製造業PMI構成指數中的新出口訂單指數，出乎意料的仍處擴張的50.4（點擊圖片放大），因原本預期歐美的出口需求應有所放緩。
  • 相比之下，3月財新製造業PMI所顯示的中小企出口商製造業活動，按月未有錄得增長，僅為50，低於2月的51.6（點擊圖片放大）。與官方製造業 PMI相比，財新PMI所涵蓋的小型出口商，更受外圍需求放緩的影響。
  • 官方及財新製造業PMI分項指數都顯示，國內市場的新訂單增長高於新出口訂單，反映國內市場和外圍市場的增長已經出現分歧。
  • 但外圍市場弱勢可能會在下半年，以製造業就業減少及整體經濟的工資增長等方式，影響國內市場。如果外圍市場持續疲弱，這一風險不容忽視。

建築活動大增 不代表房地產行業全面復甦

至於官方非製造業PMI，由2月的56.3，升至3月的58.2（點擊圖片放大），升幅主要來自建築活動。彭藹嬈認為：

  • 住宅建設活動按月上升（點擊圖片放大），帶動建築活動大幅增長，情況雖然理想，但並不代表房地產行業已全面復甦。
  • 建築業以外，其餘非製造業活動指數均高於50，表示內地服務業增長較製造業快。

（請點擊圖片放大）

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（請點擊圖片放大）

政府或積極推動財政支援

彭藹嬈表示：

如果貿易數據持續疲弱，政府或需更積極為基建投資提供財政支援，以及推出振興本地經濟的消費刺激方案（不限於汽車業）。

現時，國內經濟較出口市場強，而服務業較製造業強。經濟復甦將繼續平穩向前，並與ING早前預期相若。ING對內地今年GDP增長5%的預測仍屬合理。

因應外圍需求放緩，ING將內地今年首季GDP......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : ING展望

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