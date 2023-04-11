惠譽：2因素驅動 內銀NIM將續受壓（持續更新）

歐、美銀行業危機漸見紓緩之際，美國3月就業數據表現仍然強勁，令聯儲局5月議息加息0.25厘的機率，由早前危機最嚴峻時的約5成，回升至截稿前的64%（點擊圖片放大）。惟市場仍預期聯儲局6月暫停加息，並傾向維持聯邦基金利率在5至5.25厘一段時間。

專訪 神準策略師邵志銘 料港股反攻22700【下一頁】

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

更詳細的美國3月就業報告數據，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）

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4月11日：

【17：15】花旗最新發表報告指，即將出台的信貸和需求支持政策，可能會提升內房行業在今年行業銷售表現；在首季銷售温和復甦後，料4月及5月銷售或保持按年增長。

花旗又預計，在次季銷售領先者，會有出色的表現，更偏好在去年及今年上半年資產負債表温和擴張，以及具備充足土儲的公司。花旗在次季的行業首選包括......

延伸閱讀：內房股爆發 機會真的來臨？

【16：15】內銀股為熱門收息板塊，惟過去兩年多的時間，同時受到新冠疫情及內房債務危機夾機，令市場對其持續高息的能力存疑。國際評級機構惠譽表示，即使內地銀行業的信貸成本可能大致上穩定，但貸款需求疲軟，疊加淨息差（NIM）收窄壓力，將令行業在今年將繼續面臨營收壓力。

惠譽表示，在購房者信心顯著恢復前，預計個人住房抵押貸款和房地產開發貸款需求將保持疲弱，且仍將制約整體貸款增長。惠譽又預期，近年來基礎設施、小微企業及綠色貸款持續增長，有望在一定程度上支持銀行業整體貸款增長。

惠譽認為，在......

【10：00】濠賭股受新冠疫情衝擊，而曾失去派息能力，惟行業在近幾個月已露出復甦的曙光，多個券商對行業的最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：租市挑戰大 住宅租金難大升

【01：00】2023年電子消費券將本月16日起，派發到合資格香港居民的電子支付工具內。受惠本地零售復甦，以及訪港內地旅客回升的九龍倉置業 （01997） ，股價在上周已升破下降通道阻力，顯示調整已完成，而且績後券商平均目標價（點擊圖片放大）約49.8元，較其上周收市價仍有約8.1%（點擊圖片放大）。

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更多關於九龍倉置業的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

延伸閱讀：DWS：尋找動盪市場中的避風港

4月10日：

【15：00】花旗日前發表中國資本市場報告指，在近期全球銀行業的壓力下，考慮到中國經濟增長溢價、金融穩健性、政策發展及新的政治經濟周期，料中國市場至少可以成為一個相對的市場「避風港」。

花旗表示，在中資股中偏好互聯網、消費、交通和醫療保健行業，而中資首選股新加入騰訊 （00700） 、國藥控股 （01099） 及滔搏 （06110） ，並維持......

4月7日：

【11：30】「五一黃金周」臨近，加上今年電子消費券快將於4月16日起陸續派到香港市民的電子支付工具內，香港大型收租股業務復甦動力勢將增強。藍籌股之中，有3隻收入主要來自香港及內地零售物業租金，分析詳見：【下一頁】

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延伸閱讀：工商舖落成見頂 等待消化

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門收息股中國農業銀行 （01288） ，分析詳見：【下一頁】

4月6日：

【21：30】中信証券發表的《港股第二季展望報告》指，今年以來國務院國資委持續提出對央企改革的政策部署，政策層面及經營指標考核方面都將增加央企的經營效率，從而使央企的內在價值重估，而部分地方國資委也跟進政策部署，地方國企也有望受益。

當中，信証建議從四個維度觀察，包括：

過去長時間維持高分紅率、

今年業績預測增速較高、

較低的市帳率（PB）歷史分位、

以及當前政策發力行業，

該類型個股在國企改革下，或有較好的表現。信証挑選了13隻受惠央企改革主題的推介股份名單，包括......

【16：00】港人傳統收息股之一的本地地產股，受香港經濟、美國利率及本港樓市氣氛等因素影響。渣打最新發表的報告將香港今年經濟增長預測，從3.2%上調至3.6%，惟料在重新開放的熱情消退後，營商信心進一步改善或有難度，而歐美銀行業危機，也為未來利率走向及經濟展望帶來不確定性。

渣打續表示，本地樓市輕微復甦、出口商去庫存壓力續高企，以及地緣政局緊張，將致企業營商取態維持審慎。惟該報告關注疫情後本地勞動人口未見反彈，此或反映居民不積極重投勞動市場、移民潮加劇及人口老化，而這限制短期零售開支增加，亦限制長遠消費增長，並預期相當部分的家庭購買力增長，將流向海外（旅遊）而不是本地。

本地樓市方面......

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更多關於4月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【三大中資電訊股】【建行工行中行】【金沙中國】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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