摩通：料新地新盤銷售率續強勁 基本面被低估（持續更新）

歐、美銀行業危機漸見紓緩之際，美國3月就業數據表現仍然強勁，令聯儲局5月議息加息0.25厘的機率，由早前危機最嚴峻時的約5成，回升至截稿前的64%（點擊圖片放大）。惟市場仍預期聯儲局6月暫停加息，並傾向維持聯邦基金利率在5至5.25厘一段時間。

專訪 神準策略師邵志銘 料港股反攻22700【下一頁】

延伸閱讀：美國經濟衰退預期不再？

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

更詳細的美國3月就業報告數據，詳見：【下一頁】

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4月13日：

【14：00】摩根大通除了發表在今日【13：45】提及的本港地產股相關報告之外，近日亦有就熱門收息股內銀股發表報告，分析詳見：【下一頁】

【13：45】香港地產及收租股為港人傳統收息股，惟其派息潛力與香港物業前景關係密切。摩根大通最新發表報告指，近期香港二手樓和一手樓交易疲軟，提供一個吸納新地 （00016） 的機會，並認為新地基本面被市場低估，維持其「增持」的投資評級，目標價131元。

摩通預計，發展商的主要新盤項目，將在復活節假期後的短期內恢復，當前住宅價格的積極勢頭，已經受到按揭利率穩定和經濟活動改善前景的支持。

摩通表示......

延伸閱讀：過度集中賣地成樓市反效果

【01：00】昆侖能源 （00135） 2023年預測股息率雖只有約5厘水平，但今、明兩年的每股派息均有望保持按年增長約7%，本報專欄名家林瑞芬對其分析詳見：【下一頁】

4月12日：

【17：30】摩根士丹利最新發表的《亞太區策略報告》，按行業及個股，以量化模型標準及基本分析，挑選出亞太區今年第二季確信「股息增強」的十大主題股份名單，並全部均予「增持」評級，當中有4隻港股，包括......

延伸閱讀：逾1.3萬伙可即推 新盤開價仍忍手

【13：00】中資電訊股為現時業務穩中有增長的高息股，瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘對此板塊的最新看法，詳見：【下一頁】

【12：00】曾是熱門收息股的內房股，開始走出谷底，而富瑞最新發表的研究報告認為，中國開發商於2023年的表現會更好，在更穩定的房地產市場上，料銷售重新加快，經常性收入激增，並且有望獲重新評級。

富瑞指，內房股2022年業績基本符合預期，盡管交付穩健，但利潤率壓縮及庫存減值將繼續拖累收益。不過，富瑞繼續看好擁有豐富一、二綫城市可售資源及強大投資物業組合的發展商，即......

4月11日：

【19：15】屬「股神舊愛」的高息股中國石油 （00857） ，獲花旗發表最新研究報告將其目標價由4.6元調升至5.3元，而投資評級維持「買入」。

花旗指，雖然預期今年的平均油價將低於去年，但認為中石油是下游市場，尤其是煉油業務，復甦的受惠者，可為其較低的勘探與生產（E&P）利潤作出緩衝，而......

【17：15】花旗最新發表報告指，即將出台的信貸和需求支持政策，可能會提升內房行業在今年行業銷售表現；在首季銷售温和復甦後，料4月及5月銷售或保持按年增長。

花旗又預計，在次季銷售領先者，會有出色的表現，更偏好在去年及今年上半年資產負債表温和擴張，以及具備充足土儲的公司。花旗在次季的行業首選包括......

延伸閱讀：內房股爆發 機會真的來臨？

【16：15】內銀股為熱門收息板塊，惟過去兩年多的時間，同時受到新冠疫情及內房債務危機夾機，令市場對其持續高息的能力存疑。國際評級機構惠譽表示，即使內地銀行業的信貸成本可能大致上穩定，但貸款需求疲軟，疊加淨息差（NIM）收窄壓力，將令行業在今年將繼續面臨營收壓力。

惠譽表示，在購房者信心顯著恢復前，預計個人住房抵押貸款和房地產開發貸款需求將保持疲弱，且仍將制約整體貸款增長。惠譽又預期，近年來基礎設施、小微企業及綠色貸款持續增長，有望在一定程度上支持銀行業整體貸款增長。

惠譽認為，在......

【10：00】濠賭股受新冠疫情衝擊，而曾失去派息能力，惟行業在近幾個月已露出復甦的曙光，多個券商對行業的最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：租市挑戰大 住宅租金難大升

【01：00】2023年電子消費券將本月16日起，派發到合資格香港居民的電子支付工具內。受惠本地零售復甦，以及訪港內地旅客回升的九龍倉置業 （01997） ，股價在上周已升破下降通道阻力，顯示調整已完成，而且績後券商平均目標價（點擊圖片放大）約49.8元，較其上周收市價仍有約8.1%（點擊圖片放大）。

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更多關於九龍倉置業的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

延伸閱讀：DWS：尋找動盪市場中的避風港

4月10日：

【15：00】花旗日前發表中國資本市場報告指，在近期全球銀行業的壓力下，考慮到中國經濟增長溢價、金融穩健性、政策發展及新的政治經濟周期，料中國市場至少可以成為一個相對的市場「避風港」。

花旗表示，在中資股中偏好互聯網、消費、交通和醫療保健行業，而中資首選股新加入騰訊 （00700） 、國藥控股 （01099） 及滔搏 （06110） ，並維持......

4月7日：

【11：30】「五一黃金周」臨近，加上今年電子消費券快將於4月16日起陸續派到香港市民的電子支付工具內，香港大型收租股業務復甦動力勢將增強。藍籌股之中，有3隻收入主要來自香港及內地零售物業租金，分析詳見：【下一頁】

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延伸閱讀：工商舖落成見頂 等待消化

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門收息股中國農業銀行 （01288） ，分析詳見：【下一頁】

4月6日：

【21：30】中信証券發表的《港股第二季展望報告》指，今年以來國務院國資委持續提出對央企改革的政策部署，政策層面及經營指標考核方面都將增加央企的經營效率，從而使央企的內在價值重估，而部分地方國資委也跟進政策部署，地方國企也有望受益。

當中，信証建議從四個維度觀察，包括：

過去長時間維持高分紅率、

今年業績預測增速較高、

較低的市帳率（PB）歷史分位、

以及當前政策發力行業，

該類型個股在國企改革下，或有較好的表現。信証挑選了13隻受惠央企改革主題的推介股份名單，包括......

【16：00】港人傳統收息股之一的本地地產股，受香港經濟、美國利率及本港樓市氣氛等因素影響。渣打最新發表的報告將香港今年經濟增長預測，從3.2%上調至3.6%，惟料在重新開放的熱情消退後，營商信心進一步改善或有難度，而歐美銀行業危機，也為未來利率走向及經濟展望帶來不確定性。

渣打續表示，本地樓市輕微復甦、出口商去庫存壓力續高企，以及地緣政局緊張，將致企業營商取態維持審慎。惟該報告關注疫情後本地勞動人口未見反彈，此或反映居民不積極重投勞動市場、移民潮加劇及人口老化，而這限制短期零售開支增加，亦限制長遠消費增長，並預期相當部分的家庭購買力增長，將流向海外（旅遊）而不是本地。

本地樓市方面......

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更多關於4月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【三大中資電訊股】【建行工行中行】【金沙中國】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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