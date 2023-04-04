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啟德私樓供應不絕 考驗發展商開售策略

地產 12:00 2023/04/04

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按差估署早前公布資料，今、明兩年私樓落成量達4.7萬伙，維持偏高水平，而九龍城區(主要來自啟德區)，更由2022年起，直至2024年，連續3年為全港私樓落成量最多的區域，去年及今年各有逾4,000伙落成，而明年形勢就最為誇張，約有9,030伙交樓，佔明年落成總數33%。

啟德區私宅供應源源不絕，撇除發售中的餘貨單位，單計全新項目，於今、明兩年可有約1萬伙排隊登場，嚴重影響發展商的開價策略，假如項目定價過高，甚至大幅偏離市價，或會直接嚇走準買家，轉投其他項目的懷抱，而且各樓盤無論地理位置，單位景觀，甚至周邊配套，都甚為相似，難免相互搶客，若要從中突圍而出，最實際就是由價錢入手，或在付款優惠上著墨，藉此吸引市場目光，有助確保銷情。

同時也要留意，今年首季一手表現亮眼，並錄逾3,500宗一手成交，按季急增3倍，單單3月錄得逾2,100宗成交，為2021年5 月後，約22個月以來新高，一掃去年第四季的陰霾，但也代表首季已消耗一定購買力，樓市也需時間回氣、消化。以次季推盤情況而言，預期季內約有9,400伙登場，啟德繼續成為焦點，該區就涉及5個新盤，共提供逾3,500伙，佔次季可銷售伙數近40%，供應充足下，暫未能創造高溢價推盤的條件，相信仍以貼市價為主。

另一方面，啟德一手源源不俗，同區二手難免被攤薄購買力，直接打壓交投量，短期內二手造價仍面臨沈重壓力。

記者：李偉航

 

啟德私樓供應不絕 考驗發展商開售策略

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