建行極吸引 預測9厘息 財金專欄 2023/04/04 分享： 分享： 港股4月首個交易日好淡爭持，但四條平均綫滙聚，單邊市爆發訊號。若然大市爆升，內銀股有望領漲，因為估值非常吸引，建設銀行（00939）未來盈利有力保持增長，預測市盈率（PE）只有3.3倍，預測息率更有9 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版） 2023/04/03 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版） 中字股實力談 - 4月多數升 港股看22700 2023/04/01 4月多數升 港股看22700 中字股實力談 - 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版） 2023/03/31 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版） 中字股實力談 - 上證已回升 國壽好回報 2023/03/31 上證已回升 國壽好回報 中字股實力談 - 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版） 2023/03/30 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 國有內銀股 三角形 建設銀行（00939） 人民幣