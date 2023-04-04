建行極吸引 預測9厘息

港股4月首個交易日好淡爭持，但四條平均綫滙聚，單邊市爆發訊號。若然大市爆升，內銀股有望領漲，因為估值非常吸引，建設銀行（00939）未來盈利有力保持增長，預測市盈率（PE）只有3.3倍，預測息率更有9

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