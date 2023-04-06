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戰略性布局 三板塊價值股（第三版）

研究報告 15:46 2023/04/06

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國內消費是今年經濟復甦行穩致遠的關鍵，中國銀河證券研究報告認為，4月以結構性機會為主，建議戰略性布局大消費、科技、黃金等板塊的價值股。

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經濟正在復甦

過去三年的疫情導致中國居民儲蓄率大幅上升，有助於推動今年的消費復甦，消費需求拉動經濟增長，消費復甦將對消費品、醫療等形成利好。

兩會就消費、內需、地產、民生、發展等各個領域都做出了指導性意見。

央行於3月10日公布社融數據，2023年2月社會融資規模增量為3.16萬億元人民幣，按年多增1.95萬億元人民幣，對實體經濟發放的人民幣貸幣增加1.82萬億元，按年多增9,241億元人民幣，對實體經濟的貸款規模增加，說明經濟正在復甦，向好信號明顯。

國內將保持穩步持續復甦的節奏。

開年以來宏觀數據表現良好，支撑市場上行。

《2023年電子書系列》層出不窮
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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