戰略性布局 三板塊價值股（第二版）

國內消費是今年經濟復甦行穩致遠的關鍵，中國銀河證券研究報告認為，4月以結構性機會為主，建議戰略性布局大消費、科技、黃金等板塊的價值股。

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經濟正在復甦

過去三年的疫情導致中國居民儲蓄率大幅上升，有助於推動今年的消費復甦，消費需求拉動經濟增長，消費復甦將對消費品、醫療等形成利好。

兩會就消費、內需、地產、民生、發展等各個領域都做出了指導性意見。

央行於3月10日公布社融數據，2023年2月社會融資規模增量為3.16萬億元人民幣，按年多增1.95萬億元人民幣，對實體經濟發放的人民幣貸幣增加1.82萬億元，按年多增9,241億元人民幣，對實體經濟的貸款規模增加，說明經濟正在復甦，向好信號明顯。

國內將保持穩步持續復甦的節奏。

開年以來宏觀數據表現良好，支撑市場上行。

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