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景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠

財金猛人追蹤 00:06 2023/04/17

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美國近日公布通脹及勞動力市場數據令人鼓舞，加上聯儲局2023年3月的聯邦公開市場委員會會議紀要，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭因此認為，距離聯儲局暫停加息已經不遠。

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反映通脹的美國3月消費者價格指數（CPI）按年升5%（點擊圖片放大），較市場預期的5.2%為低，加上2月CPI按年增速由6.4%向下修正至6%，顯示通脹持續受控。趙耀庭進一步指出：

3月份的生產者價格指數（PPI）按月降0.5%，預期為近乎維持不變；

每月核心消費者價格指數（CPI）按月升0.385%，低於0.4%的一致預期。

另外，4月13日公布每周初次申請失業救濟金人數增加1.1萬人（點擊圖片放大） ，略高於預期。趙耀庭表示：

核心CPI壓力不斷回落，勞動力市場持續再平衡。

該等數據顯示抗通脹終於取得進展。

近期而言，每月CPI數據顯示3月份CPI服務業價格（能源及房屋除外）按月增長0.4%，未來數月價格增長或會持平。不過，趙耀庭認為：

聯儲局結束加息的關鍵是服務業（房屋除外）通脹取得充分進展。因為除房屋外的服務業價格於個人消費支出（PCE）通脹中佔有較大比重，而聯儲局又是將PCE數據而非CPI作為首要通脹指標。

因此，盡管3月份核心CPI數據顯示取得部分進展，但核心PCE通脹按年增長仍維持在4.5%左右（註：3月份為估計數據）。

所以，他認為，聯儲局可能還會加息1次，將聯邦基金利率目標區間升到5至5.25厘。  

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最後，聯儲局近期發布2023年3月聯邦公開市場委員會會議紀要。趙耀庭指出當中的關鍵要點......

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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