曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 國際 22:34 2023/04/03 分享： 分享： 英格蘭足球勁旅曼聯（Manchester United）過去一個月可謂諸事不順，球場內接連失分兼3場英超一球不進，來屆歐聯入場券隨時不保，球場外的賣盤進展也未如預期，賣盤告吹的機會似乎愈來愈高。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 2023/03/28 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/27 以色列自由退潮 改不了的趨勢 你可能感興趣 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 22:54 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 21:36 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 21:44 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 最新專欄文章 國金札記 - 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 今日 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 國金札記 - 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/31 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 國金札記 - 2035禁售燃油車 真的行得通？ 2023/03/30 2035禁售燃油車 真的行得通？ 國金札記 - 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 2023/03/29 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 國金札記 - 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/28 以色列自由退潮 改不了的趨勢 另類投資 曼聯 收購 車路士 英超 足球 卡塔爾 英格蘭 英國