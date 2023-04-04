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大灣區專員退休 接任人有何新任務？

財金專欄 2023/04/04

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特首李家超本月21日將率領一眾立法會議員，浩浩蕩蕩到訪大灣區城市，但原來港府的大灣區發展專員袁民忠，已靜悄悄退休；據知，港府已覓得接任人。在新形勢下，未來的新大灣區專員有何新任務？

此外，另一名同於

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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