大灣區專員退休 接任人有何新任務？

特首李家超本月21日將率領一眾立法會議員，浩浩蕩蕩到訪大灣區城市，但原來港府的大灣區發展專員袁民忠，已靜悄悄退休；據知，港府已覓得接任人。在新形勢下，未來的新大灣區專員有何新任務？

此外，另一名同於

...