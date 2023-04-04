大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 財金專欄 2023/04/04 分享： 分享： 特首李家超本月21日將率領一眾立法會議員，浩浩蕩蕩到訪大灣區城市，但原來港府的大灣區發展專員袁民忠，已靜悄悄退休；據知，港府已覓得接任人。在新形勢下，未來的新大灣區專員有何新任務？ 此外，另一名同於 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 2023/04/03 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 有政戲 - 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 2023/03/31 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 有政戲 - 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 2023/03/30 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 有政戲 - 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 2023/03/29 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 有政戲 - 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 2023/03/28 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 李家超 大灣區 一帶一路 商務及經濟發展局 發展局 退休