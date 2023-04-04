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曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」

財金專欄 2023/04/04

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英格蘭足球勁旅曼聯過去一個月可謂諸事不順，球場內接連失分兼3場英超一球不進，來屆歐聯入場券隨時不保，球場外的賣盤進展也未如預期，賣盤告吹的機會似乎愈來愈高。

根據曼聯賣盤的日程，經過2月中旬的首輪初步出

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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