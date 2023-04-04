曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 財金專欄 2023/04/04 分享： 分享： 英格蘭足球勁旅曼聯過去一個月可謂諸事不順，球場內接連失分兼3場英超一球不進，來屆歐聯入場券隨時不保，球場外的賣盤進展也未如預期，賣盤告吹的機會似乎愈來愈高。 根據曼聯賣盤的日程，經過2月中旬的首輪初步出 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 國金札記 - 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/03 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 國金札記 - 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/31 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 國金札記 - 2035禁售燃油車 真的行得通？ 2023/03/30 2035禁售燃油車 真的行得通？ 國金札記 - 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 2023/03/29 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 曼聯 英國 英鎊 足球 基建 收購 英超 世界盃 歐聯 曼城