地緣政治新局：我方風景線仍佳！

美股上周五高收，使首季及三月份的股指都錄得好表現，之後，特朗普因「溝女給掩口費」的陳年舊事被刑事起訴雖然「很吸睛」，但普遍被視為是政爭風波，對金融市場影響輕微，然而，亞洲周一開市前，「油組+」（即以沙

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