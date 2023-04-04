地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 財金專欄 02:30 2023/04/04 分享： 分享： 美股上周五高收，使首季及三月份的股指都錄得好表現，之後，特朗普因「溝女給掩口費」的陳年舊事被刑事起訴雖然「很吸睛」，但普遍被視為是政爭風波，對金融市場影響輕微，然而，亞洲周一開市前，「油組+」（即以沙 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 2023/03/31 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 投資坐標 - 優良業績還要看後續力！ 2023/03/29 優良業績還要看後續力！ 投資坐標 - 至緊要是派息勝預期！ 2023/03/28 至緊要是派息勝預期！ 投資坐標 - 賺少派多好榜樣！ 2023/03/24 賺少派多好榜樣！ 投資坐標 - 一再證明：高息就是硬道理！ 2023/03/22 一再證明：高息就是硬道理！ 英皇鐘錶珠寶（00887） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 美股 個股分析 港股 石油輸出國組織 齊魯高速（01576） 中遠海控（01919）