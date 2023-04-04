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地緣政治新局：我方風景線仍佳！

財金專欄 02:30 2023/04/04

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美股上周五高收，使首季及三月份的股指都錄得好表現，之後，特朗普因「溝女給掩口費」的陳年舊事被刑事起訴雖然「很吸睛」，但普遍被視為是政爭風波，對金融市場影響輕微，然而，亞洲周一開市前，「油組+」（即以沙

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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