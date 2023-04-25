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【追蹤女股神】Roblox跌勢未完 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 10:18 2023/04/25

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本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指4月3日低收跌0.27%，Cathie Wood旗下ETF交投轉趨淡靜，只有ARKQ及ARKG錄得交易，但當中所涉股份比重偏低，較值得留意是ARKQ再度減持197股小鵬美股（美：XPEV），佔該ETF持倉比重雖不足0.01%，惟小鵬已是連續6個交易日遭ARKQ減持，累計減持逾36萬股，現時ARKQ尚持有約6000股小鵬美股，即過去一周，Cathie Wood將小鵬逾98%持倉沽出。

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

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3月31日 連續5日沽小牛小鵬

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大
    +2

3月份Cathie Wood旗下ARK操作請見：【追蹤女股神】Cathie Wood連續4日減持小鵬小牛 （一文盡覽ARK最新買賣清單）

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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