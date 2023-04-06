港股迎金色4月 券商薦三條主綫

港股繼續於2萬點附近位置上落，似乎未有明顯方向，但內地券商國信證券看好4月港股將步入上升期，並推薦三大投資主綫。

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國信證券認為，在美國減息預期升温，以中國經濟穩健上行的兩大基本因素，會成為4月港股上升的催化劑。

1. 美國由銀行危機引發的衰退擔憂。3月份矽谷銀行暴雷之後，美國通脹畫風驟變，大轉彎式地開始交易衰退。

2. 國內社融反轉，經濟穩健上行。國信證券指，內地社融於2月份開始啟動新一輪的上行周期，它是經濟的前導，因此在2至3個月之內，我們將看到實業數據的不斷修復。

推薦三大投資主綫

1、互聯網與醫藥股：互聯網回調較為明顯，且首季業績均會有顯著改善......

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