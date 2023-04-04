洪灝：兩個PMI 兩種復甦

3月內地財新PMI及官方PMI表現略有分化，對此，被譽為「中國最神準策略師」的思睿首席經濟學家洪灝評論道，這反映了大小企業的復甦路徑分歧。

最新出爐的3月財新制造業采購經理人指數（財新PMI）錄得50，較2月跌1.6個百分點，落在榮枯綫上。但3月官方製造業採購經理指數（PMI）則錄得51.9，較上月下降0.7個百分點。

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洪灝指，3月財新PMI似乎低於市場預期。眾所周知，這一指標側重於中國出口企業和中小企業。上周官方PMI數據非常強勁，而博鰲論壇提示了中國經濟在3月份繼續改善。這些近期的數據和新聞讓市場對於今天財新PMI充滿了預期。

那麽，數據似乎不吻合的問題在哪里呢？

洪灝分析指出，官方PMI針對大型國有企業，而財新PMI面向出口和中小企業。顯然，中小企業仍在努力尋找復甦支點，而國有企業已政策支持下開始復甦。

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