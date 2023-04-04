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大摩推10股 第二季布陣（附目標價）

研究報告 17:25 2023/04/04

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摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下10股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。

專訪 法巴譚慧敏 談港股次季部署【下一頁

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同程旅行 （00780）

摩根士丹利指出長途、短途旅行推動酒店客量，單計算酒店的過夜住房人數，2023年第1季較2019年第1季大增130%，並且保持了良性競爭。重新開辨的音樂會、體育賽事，令同程旅行可以推出更多短途的旅遊產品。暫時未有看到迹象表明旅遊消費疲軟。目標價21元。

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    +2

中國石油股份 （00857）

中石油去年純利1,490億元人民幣，符合盈喜的中間數，摩根士丹利表示，在2022財年報告中，公司派息比率持續改善和削減資本支出預算，是全新的正面影響。更重要的是，公司宣佈首個股票回購計劃，獲授權回購不超過A股和H股總數的10%，摩根士丹利視此爲重估催化劑。大摩又指，整合上游業務模式將有助平穩煉油的盈利能力；同時預計今年油價會走低，潛在的天然氣價格上漲，天然氣業務今年盈利應實現顯着好轉。目標價5.5港元，

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中遠海能 （01138）

摩根士丹利表指出，根據中遠海能所公布的2022年業績，讓公司2022年淨利潤為15億元人民幣，符合該行預期。原油期貨溢價、原油運輪需求增加皆是利好因素。目標價9.2元。

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歸創通橋 （02190）

摩根士丹利表示，歸創通橋2022年第2季銷售額按年增長70%符合預期，淨虧損按年減低32%。 大摩預計新產品的增加、手術量的恢復和海外擴張，都將繼續支撐近期銷售。目標價21元。

 

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蒙牛 （02319）

摩根士丹利指出，蒙牛專注於通過數字化和持續的產品創新實現可持續的銷售和利潤率增長。大摩對消費前景持樂觀態度，認爲高端化應可成爲利潤率擴張的主要驅動力。蒙牛未來將有計劃地重新投入線下營銷和渠道拓展。大摩估計這些措施可能導致集團的經常性營業利潤率增長30至50個基點。目標價由43元。

 

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百果園 （02411）

摩根士丹利表示，市場低估了百果園在水果市場的競爭優勢，防疫措施放寬利好百果園業務擴張，消費復甦亦利好百果園達成其銷售額目標：2023年提高14至15%（2022年為12%）。目標價7.3元。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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