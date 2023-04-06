理財為自主 婚前藍圖要準備

財富自主是不少人追求的目標，但對於女性而言，踏出第一步時一般會採取更為審慎的態度。女性往往傾向認為儲蓄更能帶來安全感，摩根資產管理的調查顯示，沒有投資習慣的女性中，有近三分二認為難以着手開始投資。

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在投資市場，大師級似乎以男性居多，但女性是否就決乏投資能力？據富達投資的一項研究就發現，女性投資者的平均投資回報率其實更高於男性。即使在市況較差時，女性往往仍能遵從自己的策略，以長遠目光達到理財目標。所以作為女性，更懂得投資對於自己未來的重要性，相信自己，踏出了解投資的第一步，方能實現財富自主。

為何女性需要投資累積財富：對28%的女性而言，保持財務穩定是她們投資的主因之一。利用目標式投資法，就能透過設定人生目標而定下相應的財務目標，累積所需財富，打好基礎，繼而活出自己所想的人生。重要的是投資並非單單追求市場回報率，為人生作出有意義的規劃才是作為現代女性需要投資的關鍵。

所以我鼓勵各位女性在準備一筆應急基金後，就應該為累積個人財富作規劃，並透過長遠的投資策略，創造屬於你的精彩人生。

管理家庭財政：家庭規劃對不少女士尤為重要。調查發現有接近60%的女性會把財富傳承作為自己的財務目標。無論是想支持子女教育升學，亦或為他們置業，母親們都應該及早規劃，管理家庭財政並開始投資，方能為家人子女打造幸福美滿的生活。

此外，當我們掌握投資相關的知識後，才能以身相教，讓子女擁有正確的財富觀念，建立正確的金錢觀。因此作為女性，我們更應在結婚及組織家庭前，就開始與伴侶討論並規劃家庭財政的藍圖。

退休規劃：女性職業生活上的總收入往往會因照顧子女，或受到男女薪酬不平等的影響，導致其所得會較男性所得的為低。但另一方面，女性要應付較早的退休年齡以及較長的退休生活。數據顯示，大部分女性的退休儲備較男性低近百分之三十至四十，更只有百分之五十九的女性認為她們有足夠財政儲備以實現理想的退休生活。由於實現退休規劃往往需要長遠的複利效應才能成功，因此在我們初入職場時，就應該開始規劃財務並利用投資實現理想的退休生活。

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撰文 ：Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

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