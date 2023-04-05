  • 24°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

業務將分拆 廣汽被低估

財金專欄 2023/04/05

分享：

分享：

港股兩連跌，汽車股是重災區，因為數據透露3月銷量下跌，4月難寄厚望。但中央推動新能源汽車消費政策不變，廣汽集團（02238）未來兩年盈利恢復雙位數增長，加上分拆新能源車業務，股價調整更能凸顯吸引力。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 汽車股落坑 未係上車時（第四版）
2023/04/04
汽車股落坑 未係上車時（第四版）
中字股實力談 - 建行極吸引 預測9厘息
2023/04/04
建行極吸引 預測9厘息
中字股實力談 - 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版）
2023/04/03
4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版）
中字股實力談 - 4月多數升 港股看22700
2023/04/01
4月多數升 港股看22700
中字股實力談 - 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版）
2023/03/31
【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 廣東省 上海 中國工業和信息化部 中國

上一篇文章

中國特色估值體系

下一篇文章

穩守50天綫 鐵建看6.9元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

調整浪完成 美高梅變贏家
調整浪完成 美高梅變贏家
國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」
曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」
有政戲 - 大灣區專員退休 接任人有何新任務？
大灣區專員退休 接任人有何新任務？
選股情報 - 再談新的國企改革
再談新的國企改革
法謀實利紓內困 中歐共議促停戰
法謀實利紓內困 中歐共議促停戰
中字股實力談 - 建行極吸引 預測9厘息
建行極吸引 預測9厘息