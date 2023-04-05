業務將分拆 廣汽被低估

港股兩連跌，汽車股是重災區，因為數據透露3月銷量下跌，4月難寄厚望。但中央推動新能源汽車消費政策不變，廣汽集團（02238）未來兩年盈利恢復雙位數增長，加上分拆新能源車業務，股價調整更能凸顯吸引力。

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