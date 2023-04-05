業務將分拆 廣汽被低估 財金專欄 2023/04/05 分享： 分享： 港股兩連跌，汽車股是重災區，因為數據透露3月銷量下跌，4月難寄厚望。但中央推動新能源汽車消費政策不變，廣汽集團（02238）未來兩年盈利恢復雙位數增長，加上分拆新能源車業務，股價調整更能凸顯吸引力。 廣 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 汽車股落坑 未係上車時（第四版） 2023/04/04 汽車股落坑 未係上車時（第四版） 中字股實力談 - 建行極吸引 預測9厘息 2023/04/04 建行極吸引 預測9厘息 中字股實力談 - 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版） 2023/04/03 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版） 中字股實力談 - 4月多數升 港股看22700 2023/04/01 4月多數升 港股看22700 中字股實力談 - 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版） 2023/03/31 【4月展望】港股易升難跌 50天綫定生死（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 廣東省 上海 中國工業和信息化部 中國