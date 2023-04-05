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追究特朗普掩口費 華府未免小題大做

財金專欄 2023/04/05

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近日美國主要新聞網站的首頁，離不開一宗新聞--特朗普（Donald Trump）因艷星門受審。他作為美國前總統，而且已宣布競逐2024年總統大選，卻因向成人影片女性丹尼爾斯（Stormy

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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2023/04/04
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