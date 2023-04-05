追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 財金專欄 2023/04/05 分享： 分享： 近日美國主要新聞網站的首頁，離不開一宗新聞--特朗普（Donald Trump）因艷星門受審。他作為美國前總統，而且已宣布競逐2024年總統大選，卻因向成人影片女性丹尼爾斯（Stormy ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/04 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 國金札記 - 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/03 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 國金札記 - 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/31 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 美國 商業 英國 電影 港元 手術 律師 敏感 醜聞 偽造